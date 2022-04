Filottranese, finale pirotecnico ma amaro: la Fermignanese si impone 3-2

Partita pirotecnica al “San Giobbe” tra Filottranese e Fermignanese, con gli ospiti che si impongono per 2-3 sui padroni di casa al termine di un match avvincente. I ragazzi di mister Marco Giuliodori, dopo una partita gagliarda contro una formazione di spessore, devono arrendersi nel finale. Rimane il rammarico per una prestazione più che positiva, che purtroppo non ha portato punti e certifica il primo stop casalingo di questo 2022.

Partono forte i biancorossi con le classiche sgroppate sulla fascia sinistra di Carnevali, pericoloso in un paio di occasioni. Al 23’ si rompe l'equilibrio, con un’azione che si sviluppa sul versante sinistro, Andreucci è il più lesto a sistemarsi la palla e batte Ponzoni con un bel rasoterra. Al 33’ la Fermignanese raggiunge il pari grazie ad un rigore realizzato da Braccioni che spiazza Palmieri e rimette in equilibrio una gara disputata su ritmi altissimi.

Avvio di ripresa con la Filottranese che alza i giri del motore e costringe gli avversari a difendersi. La partita resta di intensità elevata e si lotta molto a centrocampo. Poi al minuto 80 è il neo entrato Izzo ad insaccare con il piatto destro per il vantaggio ospite. I padroni di casa provano a gettarsi in avanti per raggiungere il pareggio ma vengono trafitti in contropiede da Hoxha che al minuto 86 porta la Fermignanese sul 3-1. Quando tutto sembra finito, è Boccolini - gettato nella mischia da una decina di minuti - che fa tutto da solo ed una volta dentro l'area infila di destro Ponzoni per il 2-3 che riapre la contesa. Ultimi assalti biancorossi generosi, ma vani: la formazione pesarese festeggia al triplice fischio la sua sesta affermazione esterna in campionato.

Il Tabellino:

FILOTTRANESE - FERMIGNANESE 2-3 (1-1 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Carnevali, Carboni (67’ Romanski), Colletta, Rossini, A. Strappini (88’ Tarabelli), Corneli, Andreucci, Coppari (78’ Boccolini), Marconi. All. Giuliodori

FERMIGNANESE: Ponzoni, Ndoji, Labate, Bozzi, Bacciardi, Mariotti, Pagliardini (58’ Izzo), Braccioni, Bruscia (58’ Gori), Cleri (67’ Hohxa), Bravi. All. Teodori

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Fetai (MC), Varagona (AN)

RETI: 23’ Andreucci, 33’ Braccioni su rig. 80’ Izzo, 86’ Hoxha, 89’ Boccolini