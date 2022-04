Il Gabicce Gradara batte il Barbara e "vede" i play-off

Il Gabicce Gradara allunga ulteriormente la serie di risultati utili ed avvicina la zona play-off. La quinta vittoria, a cui vanno sommati tre pareggi, arriva al “Magi” contro l’Ilario Lorenzini Barbara, superato di misura grazie alla rete di Prandelli. Ora la squadra di Papini è al sesto posto in classifica ad una sola lunghezza dal lotto delle “top 5” con due trasferte delicate alle porte (Passatempese e Osimo Stazione).

Un successo nel complesso meritato al termine di una prestazione convincente, una tra le migliori della stagione sul campo amico, almeno nel primo tempo per determinazione, qualità di gioco, ritmo con occasioni davvero ghiotte. Al 4’ Grandicelli in anticipo su un difensore serve centralmente sulla trequarti una palla d’oro a Vegliò in profondità: l’attaccante è solo davanti al portiere ospite che gli chiude però lo specchio della porta. Al 9’ la risposta del Barbara è affidata a Capecci che su punizione dal limite scheggia la traversa. Al 15’ preciso cross di Cinotti dalla sinistra, girata di testa di Prandelli nell’angolo che costringe Minardi alla deviazione in tuffo con palla in angolo. Un minuto dopo ancora Prandelli spedisce fuori nei pressi dell’area piccola leggermente defilato sulla destra. La replica dell’Ilario Lorenzini al 17’ con un tiro di Rossini a botta sicura: Grassi (ammonito, salterà per squalifica la prossima partita) respinge qualche metro prima della linea di porta. Al 21’ ancora una ottima combinazione Grandicelli – Vegliò con quest’ultimo che da buona posizione si fa parare il tiro dal portiere, e sulla ribattuta Cinotti viene pescato in fuorigioco. Al 27’ la rete partita, che porta la firma di Prandelli, bravo con un preciso colpo di testa a sfruttare alla perfezione il tiro dalla bandierina battuto dalla destra da Costa.

Nella ripresa il Barbara cerca il pareggio e mette alle costringe il Gabicce Gradara ad arretrare il suo raggio d’azione. Al 56’ Nicolò Carboni innesca Disabato che a tu per tu con Fabbri non riesce a concludere. Al 65’ è invece Marco Carboni – dentro da pochi minuti – a costringere l’estremo difensore dei locali ad una provvidenziale deviazione su una punizione velenosa. Gli ospiti ci riprovano al 73’ con Capecci, che temporeggia troppo e perde l’attimo giusto per battere a rete da posizione vantaggiosa. Finale con Roselli – dentro allo scadere – che non sfrutta il pallone del 2-0 costruito con una ripartenza alzando troppo la mira, ed un giro di lancette più tardi è invece Costa che si oppone col corpo ad un missile ravvicinato di Capecci, salvando così la sua porta e permettendo al Gabicce di festeggiare i tre punti.

Il tabellino

GABICCE GRADARA – ILARIO LORENZINI 1-0 (1-0 p.t.)

GABICCE GRADARA: Fabbri, Difino, Costa, Grandicelli (81’ Montebelli), Passeri, Grassi, Vegliò (90’ Roselli), Vaierani, Prandelli, Di Addario (51’ Serafini), Cinotti (62’ Ulloa). All. Papini

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli, Aiudi, Tamburini, Cardonali, Disabato, Rossini, Carboni, Palazzi (59’ Carboni), Capecci, Sabbatini. All. Ciattaglia.

ARBITRO: Paoletti (FM)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), De Marino (PU)

RETE: 27’ Prandelli