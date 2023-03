Barbara e Biagio, un punto a testa nel segno della continuità

Finisce 0-0 tra Ilario Lorenzini Barbara e Biagio Nazzaro, sfida in cui lo spauracchio di un possibile passo falso ha nel complesso anestetizzato le buone intenzioni di ambedue le squadre. Il match scivola così via senza particolari emozioni, in un primo tempo che ha visto i locali rendersi pericolosi, mentre nella ripresa è stata la formazione chiaravallese a farsi preferire, senza però impensierire l’estremo difensore della squadra di Profili. Alla fine il punto preso permette ai gialloblù di mandare in archivio un marzo nel complesso positivo (sette punti in quattro match) e regala una lunghezza anche ad una Biagio arrivata a quota cinque risultati utili consecutivi e quasi 500 minuti di imbattibilità della porta difesa da Tomba.

Nella prima frazione di gara iniziano bene i gialloblù, che vanno alla conclusione al 15’ con Cardinali che non inquadra lo specchio della porta, mentre al 21’ un’errata conclusione di Giorgetti diventa un assist per Sabbatini il quale non inquadra la porta. Quindi, al 23’ lo stesso Sabbatini batte a rete ma trova sulla sua strada un Tomba attento. La Biagio prova a graffiare in contropiede, e si fa vedere poco prima del duplice fischio con Borocci che impegna Minardi alla deviazione. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo i rossoblù si fanno più intraprendenti, grazie anche all’ingresso di Pieralisi che ha saputo conferire maggiore vivacità alla manovra ospite. L’occasione da segnalare in un secondo tempo scialbo è però dei locali con l’inzuccata di Zigrossi al minuto 81 sugli sviluppi di un corner, e la palla che esce sul fondo. Dopo quattro minuti di recupero arriva il fischio finale che consegna nelle mani delle due formazioni un punto utile come ricompensa di un pareggio nel complesso giusto.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-BIAGIO NAZZARO 0-0

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi, Gregorini, Brunori, Zigrossi, Tamburini, Giorgetti (64’ Morsucci), Cardinali, Moschini (78’ Giuliani), D. Rossini (64’ Mancini), Sabbatini. All. Profili

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Terranova, Agostinelli, Brocani, Ortolani, Petoku, Indelicato (56’ Pieralisi), Marengo (68’ L. Rossini), Giacconi (90’ Angelani), Coppari (85’ Cavaliere), Borocci. All. Pazzaglia

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Baldisserri (PU)