Il Barbara brinda ancora in trasferta: 2-0 nello scontro diretto di Cagli

Secondo centro consecutivo in trasferta per l’Ilario Lorenzini, che al Comunale di Cagli trova tre punti pesantissimi nell’economia della corsa salvezza, che fanno il paio con quelli presi due settimane fa a San Costanzo. Il settimo sigillo in campionato dei gialloblù permette di staccare in classifica proprio la Cagliese, che resta ora da sola al quart’ultimo posto e prolunga ulteriormente il digiuno di vittorie, considerando l’ultimo successo datato 26 gennaio. Buona la partenza dei padroni di casa, con Minardi che al 4’ compie il primo intervento del pomeriggio uscendo in presa alta ed al minuto 11 si oppone con efficacia alla deviazione in rovesciata di Genghini spedendo il pallone in corner. Ma al primo affondo deciso, è il Barbara a passare: azione personale di Sabbatini che dopo una ribattuta sulla sua prima conclusione, riprende la sfera e buca Pifarotti per l’1-0. Blanda la reazione della Cagliese, che prima del riposo si fa vedere solo con la conclusione di Arcangeletti che dal limite alza troppo la mira.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, la sfida rientra subito nel vivo: squadra di casa subito vicinissima all’1-1 con Arcangeletti, risposta del Barbara al 49’ con la deviazione provvidenziale di Pifarotti che disinnesca con l’aiuto del palo la conclusione di Sabbatini, quindi miracolo di Minardi al 59’ sul tentativo di Cicci da distanza ravvicinata. La pressione della Cagliese si fa costante, ma l’Ilario Lorenzini si difende in maniera ordinata concedendo poco: la squadra di mister Profili riesce poi a mettere al sicuro il risultato nei minuti conclusivi, con Giuliani che a coronamento di un’azione di contropiede salta l’estremo difensore ospite e deposita il rete il pallone del definitivo 2-0.

Il Tabellino:

CAGLIESE-ILARIO LORENZINI 0-2 (0- 1 p.t.)

CAGLIESE: Pifarotti, Balla (86’ Mascellini), Corazzi, Pieretti, Ciampiconi, Pierpaoli, Romitelli, Cicci, Arcangeletti, Genghini (71’ Caselli), Ciacci. All. Bettelli

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi (61’ Tamburini), Tiriboco, Morsucci, Zigrossi, Gregorini, Giorgetti, Cardinali, Moschini (61’ Nacciarriti), Rossini (77’ Giuliani), Sabbatini (88’ Lauritano). All. Profili

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Dahou (Jesi)

RETI: 24’ Sabbatini, 87’ Giuliani