Costantini prende per mano il Marina: 2-1 al Grottammare

Costantini trascina il Marina, che al “Pirani” di Grottammare fa bottino pieno. Un successo esterno che fa il paio con quello ottenuto due settimane fa contro il fanalino di coda Servigliano, e che riscatta lo scivolone casalingo dello scorso turno contro il Montefano. Partita complessa che il Marina è riuscito a sbrogliare grazie alla determinazione, con una prestazione degna di nota e con un Costantini in gran spolvero, protagonista di una prima metà di gara memorabile.

Si parte subito con il Marina più agile che cerca l’affondo, trovando il rigore già dopo 150 secondi, decretato per un fallo di mano commesso nell’area di rigore da un giocatore locale. Costantini freddo e preciso realizza con un piattone a fil di palo dove Palanca non può arrivare. Ospiti che provano a “doppiare” il colpo già al 15’: ancora Costantini nel vivo dell’azione, va a raccogliere un rinvio lungo della sua difesa, penetra sulla destra fino a fondo campo, poi il cross teso a centro area dove Piermattei cicca la deviazione in maniera clamorosa e Loberti viene murato a due passi da Palanca. Al 25’ bellissima e travolgente azione confezionata da Gagliardi sulla destra, palla a Piermattei che innesca Costantini il quale non inquadra lo specchio della porta. Al 37’ il Grottammare perviene al pareggio: velocissima la ripartenza sulla sinistra per i ragazzi di Zazzetta, poi gran diagonale dove dalla parte opposta arriva Orsini che brucia tutti in velocità per depositare in rete indisturbato. Tre minuti più tardi il Marina si riporta avanti: zampata di Costantini nel cuore dell’area piccola dei padroni dei casa, gol del 2-1 e duplice fischio che manda tutti negli spogliatoi.

Il secondo tempo dopo qualche efficace ripartenza da ambo le parti, la partita scade ancora di tono. E al Marina va bene cosi, con una difesa oggi sempre sul pezzo e il Grottammare che dal canto suo manca di lucidità nei sedici metri finali: lo si vede al 47’ quando Piunti si divora un’occasione importante, poi al 60’ e 61’ altre due puntate in avanti di Ruggeri e ancora dello scatenato Orsini - autentica spina nel fianco per la squadra di Mariani – ma i tentativi sono fuori bersaglio. Al 70’ fiammata di Costantini che però viene murato, e Nico Mariani regala la standing ovation al funambolico trequartista. Al minuto 80 ultimo sussulto, quando una mischia seguente ad un tiro dalla bandierina obbliga Castelletti ad effettuare la parata salva-risultato, che blinda così i tre punti del Marina.

Il Tabellino:

GROTTAMMARE – MARINA 1-2 (1-2 p.t.)

GROTTAMMARE: Palanca, Orsini, Piunti, A. Fiscaletti (89’ Daffeh), Ruggeri, Quero (91’ Morelli), Fuglini, S. Fiscaletti, Pomili (82’ Manni), De Panicis, Tombolini. All. Zazzetta

MARINA CALCIO: Castelletti, Medici, Droghini, Rossetti (70’ Lazzarini), Vinacri, Simone, Gagliardi (92’ Catalani), Pesaresi, Piermattei (70’ Cammarino), Costantini (80’ Gabrielli), Loberti (58’ Paialunga). All. Mariani

ARBITRO: Giorgiani (PU)

ASSISTENTI: Allievi (San Benedetto del Tronto), Varagona (AN)

RETI: 3′ Costantini su rig., 37′ Orsini, 40′ Costantini