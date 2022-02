Storani lancia il Montefano contro un Marina rimaneggiato

Il Montefano espugna il campo di un Marina ancora in versione rimaneggiata (per via delle assenze di Maiorano, Morazzini, Gabrielli e Lazzarini) ma apparso meno brillante che in altre uscite. Gli ospiti conquistano meritatamente l’intera posta in palio, trascinati da Orlietti e grazie ad un pressing asfissiante unito ad una difesa ordinata che ha limitato particolarmente il gioco offensivo dei padroni di casa, peraltro costituito da lanci in profondità e veloci ripartenze.

Poco da segnalare nei primi venti minuti di gara, poi il Montefano passa a condurre: palla proveniente dal versante destro a beneficio di Storani il cui tocco morbido di esterno sinistro appena entrato in area manda la palla a depositarsi in fondo al sacco per l’1-0. Replica del Marina affidata a Rossetti (poco dopo la mezz’ora, fuori bersaglio di un soffio) ed a Costantini, che appostato al limite dell’area piccola viene servito da una rasoiata di Gagliardi ma spedisce la conclusione di collo pieno sopra la traversa. Ultimo brivido prima del the caldo per un’iniziativa di Kerjota, che preferisce un dribbling di troppo ad una conclusione verso la porta spalancata e il Marina si salva.

Mariani alla ripresa sostituisce un tornante con una punta pura, gettando nella mischia il baby Piermattei prelevato a Novembre dall’Ancona Calcio. La “New entry” piazza subito la stoccata vincente, raccogliendo un lancio in area di Rossetti e beffando due difensori con la deviazione che vale l’1-1. La gioia del pareggio è però di breve durata, perché dieci minuti più tardi un contatto tra Gagliardi e Bonacci viene sanzionato dall’arbitro con la massima punizione che Palmucci trasforma riportando avanti il Montefano. Il mister dei padroni di casa cambia ancora, giocandosi l’under in porta (Coacci per Castelletti) per irrobustire il centrocampo puntando più sull’esperienza di un "over". Ma il diciottenne portiere dei locali non è irreprensibile su una chiusura su Kerjota, la palla sfugge e termina nella zona di Storani che mette dentro il pallone del 3-1. Il Marina prova a spingere, ma senza costrutto, le idee sono annebbiate e le energie in calo, con il Montefano che non concede un metro di terreno e conduce meritatamente in porto il match intascando tutta la posta in palio.

Il Tabellino:

MARINA – MONTEFANO 1-3 (0-1 p.t.)

MARINA: Castelletti (63’ Coacci), Gagliardi (87’ Cammarino), Droghini (77’ Simone), Rossetti, Medici, Carloni, Catalani (46’ Piermattei), Pesaresi, Barchiesi, Costantini, Falasconi (63’ Canulli). All. Mariani

MONTEFANO: Rocchi (89’ Bentivogli), Pigini, Galassi, Orlietti, Monaco, Alla, Kerjota (83’ Mercurio), Zannini, Storani, Palmucci (81’ De Luca), Bonacci. All. Menghini

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Bara (MC)

RETI: 20’ Storani, 46’ Piermattei, 56’ Palmucci su rig., 72’ Storani