"Boom Boom" Perri, la Jesina manda al tappeto un coriaceo Grottammare

La Jesina riscatta prontamente il passo falso nel derby del “Bianchelli” e centra la vittoria numero otto in campionato, battendo un Grottammare il quale conferma – nonostante la nona sconfitta nel torneo – i passi in avanti messi in mostra nelle ultime uscite, che hanno portato in dote quattro punti contro Biagio Nazzaro e Azzurra Colli.

Partenza lanciata degli ospiti che si rendono pericolosi in più di una circostanza: già al 6’ un errore in disimpegno della retroguardia locale favorisce De Panicis e Minerva è provvidenziale a fare scudo con il corpo ed evitare l’1-0. Al 20’ è ancora l’undici di Zazzetta – oggi squalificato – a farsi vedere dalle parti di Minerva ancora chiamato in causa dalla conclusione di Tombolini. Risposta leoncella un giro di lancette più tardi con il tiro di Jachetta che viene però deviato in corner. Ancora Grottammare poco prima della mezz’ora, con Garofoli che pasticcia e Palestini che prende palla e prova l’eurogol dal giardino di casa sua: Minerva fuori dai pali vede la palla baciare la traversa e l’occasione sfuma. La Jesina si scuote sull’asse Jachetta-Perri: al 37’ il bomber raccoglie l’invito e spara altissimo da posizione favorevole, ma al 44’ non lascia scampo a Palanca mettendo in rete l’1-0 poco prima del duplice fischio.

Grottammare ancora pimpante in avvio di ripresa (al 49’ De Panicis prova la conclusione ma Mistura devia in corner), ma la spinta degli ospiti si affievolisce a metà secondo tempo dopo il contatto Quero-Mistura in area – seguente ad un traversone di Cameruccio – sanzionato dall’arbitro con la massima punizione, che Perri trasforma per il 2-0 e salendo a quota 14 nella classifica dei bomber del torneo. Al 71’ lo stesso Perri cicca su imbeccata di Nazzarelli il tris personale, e cinque minuti dopo gli ospiti castigano la Jesina sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina che Quero corregge di testa in rete per il 2-1. Il tema dell’incontro cambia nuovamente, perché il Grottammare crede nell’impresa e al minuto 85 manca di poco il bersaglio con l’acrobazia di Daffeh. Ma l’epilogo stavolta sorride alla Jesina, in precedenza più volte rimontata nei minuti finali: Palanca al minuto 87 salva gli ospiti, ma nulla più un minuto più tardi su Monachesi che fa 3-1 e blinda i tre punti.

Il Tabellino:

JESINA - GROTTAMMARE 3-1 (1-0 p.t.)

JESINA: Minerva, Martedì (65’ Brocani), Domenichetti, Garofoli (46’ Giovannini), Lucarini, Mistura, Cameruccio (75’ Paolucci), Zagaglia (75’ Evangelisti), Perri, Jachetta (61’ Nazzarelli), Monachesi. All. Strappini

GROTTAMMARE: Palanca, A. Fiscaletti, Piunti, Quero, Ruggieri (73’ Traini), Tombolini, Fuglini, S. Fiscaletti, Maya (22′ Orsini, 62’ Daffeh), Palestini, De Panicis. All. Bonfigli (Zazzetta squalificato)

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Gasparini (MC), Principi (AN)

RETI: 44′ e 68′ su rig. Perri, 76’ Quero, 88’ Monachesi