Filottranese-Passatempese, al "San Giobbe" confronto dal sapore di derby

Aria di derby per la Filottranese questo fine settimana. La squadra di Marco Giuliodori, dopo la sfortunata parentesi di Coppa Italia di metà settimana contro la Vigor Castelfidardo, ritorna in campo domenica al “San Giobbe” - fischio d'inizio previsto per le 15:30 - contro la Passatempese. Confermare il buon avvio di stagione e soprattutto dare la prima gioia ai propri tifosi è l’obiettivo per i biancorossi: infatti, nonostante il buon avvio, le due vittorie finora conquistate sono state ottenute in trasferta.

«Peccato non aver passato il turno dopo un’ottima partita e un leggero calo nel finale – esordisce Marco Giuliodori, allenatore della Filottranese – comunque ho avuto ottime indicazioni da parte di tutti e sono molto soddisfatto per la prova dei giovani che ho messo in campo. Brucia la sconfitta soprattutto per come è arrivata nei minuti conclusivi, ma questi passi falsi se presi dal verso giusto devono far crescere. La testa va a domenica, al match contro la Passatempese, per cercare di continuare a riconfermarci dopo l'ottima vittoria esterna contro il Sassoferrato Genga».

Quello che attende domenica i biancorossi sarà sicuramente un derby aperto e combattuto, visto che entrambe le compagini hanno fatto “bottino pieno” nell’ultimo impegno in campionato e gli ospiti – con l’affermazione di misura sul Barbara di sabato scorso – stazionano nella zona play-off della graduatoria. «Anche la Passatempese viene da un buon periodo di forma – conferma Giuliodori - sicuramente sarà una bella partita e mi aspetto che il nostro pubblico faccia la sua parte».