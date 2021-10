Passatempese, terzo sigillo e terzo 1-0. Iannaci piega il Barbara

Terza vittoria in campionato e terzo successo di misura per una Passatempese che copia ed incolla l’1-0 con cui aveva battuto il Moie nella giornata di apertura del torneo ed il Montecchio sette giorni fa. A farne le spese l’Ilario Lorenzini Barbara, obbligato all’inferiorità numerica dalla mezz’ora del primo tempo ma che è comunque generosamente restato in partita fino al triplice fischio finale.

Dopo una partenza migliore degli ospiti (al 5’ conclusione di Palazzi che non inquadra di poco lo specchio della porta), è il Passatempo a prendere in mano l’iniziativa, dapprima con Mezzanotte (colpo di testa al minuto 8, bella risposta di Minardi, tiro fuori da buona posizione al 18’) e successivamente con Nemo che obbliga Guerra e Gregorini a spendere due falli da cartellino giallo. Alla mezz’ora, dopo la provvidenziale deviazione di Campana sul tentativo di Sebastianelli, arriva l’espulsione di Rossini per fallo di reazione, che obbliga gli ospiti a proseguire in dieci contro undici.

Ripresa che si apre all’insegna delle proteste dell’Ilario Lorenzini, prima per una caduta di Capecci in area, poi per un giallo non estratto (sarebbe il secondo all’indirizzo di Mandolini), ma è comunque la formazione di Ciattaglia a tenere meglio il campo. La Passatempese, però, è più cinica: mischia sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Iannaci è in agguato e mette in rete l’1-0. Doccia fredda il Barbara, che prova a reagire con una conclusione dal limite di Carboni che Campana blocca senza problemi. E’ l’ultimo sussulto, per gli ospiti, con la Passatempese che sfiora più volte il 2-0: in un paio di occasioni ci mette una pezza Minardi, successivamente è il palo a dire di no a Pigliacampo, e così l’1-0 resterà tale fino al triplice fischio.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE – ILARIO LORENZINI 1-0 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Esposito, Iannaci, Mandolini, G. Mezzanotte, Mercanti (72’ Della Rossa), Stortoni (72’ Capomagi), Papa (83’ Agostinelli), Martiri, Nemo (41’ Pigliacampo). All. Busilacchi

BARBARA: Minardi, Aiudi, Sanviti, Gregorini, Carboni, Guerra, Rossini, Morsucci, Palazzi (58’ Ruiu), Sebastianelli, Capecci (80’ Giulietti). All. Ciattaglia

ARBITRO: Sabbouh (FM)

ASSISTENTI: Fetai (MC), Giannelli (PU)

RETE: 70’ Iannaci