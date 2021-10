Filottranese beffata in Coppa: un penalty di Rombini fa esultare la Vigor

La Filottranese viene rimontata dalla Vigor Castelfidardo e saluta la Coppa Italia di Promozione. Al termine di un match pirotecnico, i biancorossi vengono superati in rimonta dai fidardensi per 2-3 e salutano la competizione. Una sfida in cui mister Marco Giuliodori comunque ha potuto trarre diverse indicazioni utili, specialmente dai diversi giovani in campo.

Avvio scoppiettante tra le due squadre che si sfidano a viso aperto. Ad inizio di gara gli ospiti si lamentano per un presunto contatto in area di rigore biancorossa, poi Marconi al 16' coglie il palo con una botta da lontano ed è l’antipasto del gol che arriva al 19' con un’autorete di Lorenzo Polzonetti su un beffardo retropassaggio. Dopo due minuti la difesa biancorossa sbaglia e Rossini insacca nella propria rete restituendo il favore. Le due squadre sono spesso pericolose ma non riescono a capitalizzare le occasioni create: Mangoni alla mezz'ora da corner impegna Morganti, mentre il diagonale di Carnevali non trova di poco la porta, così si va al riposo lungo in parità.

Nella ripresa al 50' Chiaraberta insacca da lontano il 2-1. Il vantaggio galvanizza i ragazzi di mister Giuliodori che tengono bene il campo e nel corso della ripresa i tecnici danno il via alla girandola dei cambi. I fidardensi spostano il loro baricentro nella metà campo dei padroni di casa ed iniziano a prendere in mano le redini delle operazioni. Al 61' Ascani pizzica la traversa dal limite dell'area di rigore ed il forcing degli uomini di mister Manisera viene premiato nel finale: all’86’Ascani da corner insacca di testa il 2-2 mentre in extra time, con la Nese rimasta nel frattempo in dieci per l’espulsione di Rossini, lo stesso Ascani si procura un rigore che Rombini realizza per il 2-3 finale che permette ai biancoazzurri di timbrare il pass per il turno successivo di Coppa.

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – VIGOR CASTELFIDARDO 2-3 (1-1 pt)

FILOTTRANESE: Strappini N. (70' Magagnini), Romanski (58' Bianchi), Carnevali (52' Dignani), Carboni, Mangoni, Rossini, Generi, Marconi (76' Cardella), Nitrati, Chiaraberta (66' Giache), Tarabelli. All. Giuliodori

VIGOR CASTELFIDARDO: Morganti, Gambacorta, Perna (60' Stacchiotti), Biondi (52' Bandanera), Marsili, Lo. Polzonetti, Domenichetti, Carini (76' Taddei), Rombini, Ascani, Lu. Polzonetti (70' Stocchi) All. Manisera

ARBITRO: D'Ascanio di Ancona

ASSISTENTI: Longarini (MC), Cerca (Jesi)

RETI: 19' aut. Lo. Polzonetti, 21’ aut. Rossini, 50' Chiaraberta, 86' Ascani, 93' Rombini su rig.