Ancona, un pieno di amarezza: l'Entella risale dallo 0-2 e festeggia nel recupero

Più di un’ora per sognare, una manciata di minuti per trasformare nelle mani dell’Ancona tre punti d’oro zecchino in un pugno di mosche. E’ la sintesi del match di Chiavari, in cui i biancorossi hanno dapprima chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio garantito dalla doppietta di Di Massimo, per poi nell’ultima mezz’ora subire – complice l’inferiorità numerica scaturita in occasione dell’azione del 2-1 – la rimonta dell’Entella, che nella più classica delle beffe prima ristabilisce la parità e poi, in pieno recupero, trova la rete che condanna i dorici alla sconfitta. Segnata, in ossequio al copione più doloroso possibile, proprio dall’ex di turno, da quel Faggioli decisvo per i liguri già in occasione dell’ultima uscita di campionato ed ora giustiziere di quella squadra a cui, per sua esplicita ammissione, è rimasto ancora affezionato.

I padroni di casa sono i primi a rendersi pericolosi, quando al 10’ un velenoso sinistro di Zappelli obbliga Vitali a sbrogliare con qualche apprensione la matassa. Ma nel giro di lancette successivo, l’Ancona stappa la sfida: lancio in profondità a beneficio di Di Massimo, che cerca e trova col suo diagonale l’angolino più distante ed insacca l’1-0. Pronta la replica della Virtus, con la punizione di Tascone al 25’ che non inquadra di poco lo specchio della porta ed il colpo di testa di Merkaj al 28’, che si perde sul fondo non lontano dal palo. Ma i dorici ci sono: al 35’ tentativo poco fortunato di Spagnoli su assistenza di Di Massimo, il quale al 39’ – sullo stesso asse ma a parti invertite – perfora nuovamente De Lucia con una precisa conclusione ad incrociare.

Dopo l’intervallo, ancora i biancorossi a spingere sul pedale del gas, con il tentativo di Spagnoli respinto al mittente dall’estremo difensore locale. Supera la metà della seconda frazione, si accende Merkaj, che già al 62’ chiama Vitali alla deviazione in corner ed al 67’ riesce a saltarlo per concludere in rete con De Santis che si immola toccando con la mano la sfera – destinata in rete – e costringendo il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso. La massima punizione per i locali viene trasformata dallo stesso Merkaj, e la gara cambia volto. Il forcing dell’Entella viene premiato, con la new entry Ramirez (ex Bologna, Samp e Monza e con oltre cento gettoni in Premier League) a metterci lo zampino. Il centrocampista ex nazionale uruguaiano, fresco di tesseramento coi liguri, su corner pesca Tenkorang appostato sul secondo palo che timbra il 2-2. Poi si ripete in pieno recupero, fotocopiando il traversone che vede stavolta Faggioli puntuale alla deviazione in rete. E’ il gol che regala all’Entella il primo posto, e che punisce l’Ancona in maniera troppo severa.

Il Tabellino:

ENTELLA-ANCONA 3-2 (0-2 p.t.)

VIRTUS ENTELLA: De Lucia, Zappella, Chiosa, Parodi, Barlocco (21’ Favale), Tascone (46’ Corbari), Rada (75’ Ramirez), Dessena (46’ Meazzi), Tenkorang; Zamparo (63’ Faggioli), Merkaj All. Volpe

ANCONA: Vitali, Mezzoni, De Santis, Bianconi, Brogni, Simonetti, Gatto, Prezioso (63’ Martina), Di Massimo (68’ Fantoni), Spagnoli, Petrella (46’ Moretti) All. Noviello (Colavitto squalificato)

ARBITRO: Bordin (Bassano del Grappa)

ASSISTENTI: Ferrari (Rovereto), Pascali (BO)

RETI: 12’ e 39’ Di Massimo, 69’ Merkaj su rig., 82’ Tenkorang, 94’ Faggioli