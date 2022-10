L’Ancona prova il tris: a Chiavari per chiudere una settimana perfetta

Prossima fermata, Chiavari. Nessun rientro alla base per l’Ancona dopo il blitz di Olbia, ultima tappa del mini tour de force di metà ottobre che vedrà i biancorossi scendere in campo per la terza volta in otto giorni. In Liguria si presenterà una squadra rinfrancata dopo le due affermazioni centrate prima davanti al pubblico di casa contro la Fermana e quindi in Sardegna. Gli incontentabili sono lì a sostenere che i risultati positivi sarebbero in realtà potuti/dovuti anche essere tre, se solo a Reggio Emilia fosse arrivato quel punto perso tra sfortuna e leggerezze commesse. Ma non ha utilità considerare il pelo in quell’uovo che, comunque, è bello pieno. Meglio invece volgere lo sguardo avanti, anche perché l’avversario di turno è una Virtus Entella che di partite senza perdere ne ha già inanellate cinque, le ultime tre vinte con Fermana, Olbia (affrontate curiosamente nello stesso ordine dei biancorossi con un turno di differenza) e – mercoledì sera – Montevarchi, dopo i pareggi senza reti con Gubbio e Imolese.

A Chiavari, non ci sarà mister Colavitto, che nell’infuocato finale di match ha subìto la sua prima espulsione tra i professionisti, sanzione che lascia giustamente perplessi considerando che l’intento del tecnico dei dorici era quello di sedare gli animi per evitare guai peggiori. E mancherà Mondonico, che di giornate ne ha prese tre e per cui il club dorico farà ricorso ritenendo esagerato il stop inferto al difensore biancorosso. Il posto del secondo dovrebbe essere preso da Bianconi, sarà invece il vice Marco Noviello a fare le veci del tecnico, il quale dal ritiro di Olbia – da cui la squadra partirà per raggiungere in aereo la Lombardia e successivamente in pullman la Liguria – ha già individuato le linee guida da seguire nel match con l’Entella.

«Al di là delle formazione che scenderà in campo – spiega in conferenza stampa – sarà fondamentale l’atteggiamento e l’umiltà nell’approcciare ad una sfida complessa, come del resto lo sono tutte visto che non ritengo esistano partite facili. E’ un test probante, ovviamente, vista la qualità dell’avversario, ma al contempo è una tappa del nostro percorso a cui ne faranno seguito altre. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato bene e con entusiasmo, soffermandoci su alcuni dettagli ma soprattutto con l’idea di non accontentarci, di scendere in campo per provare a portare a casa i tre punti e dare continuità a quanto di buono fatto in questi ultimi giorni. E la presenza in tribuna del patron Tiong (che arriverà per seguire il match del Comunale ndr) dev’essere un ulteriore stimolo per dare il massimo».

In tribuna anche i fratelli Paolucci: Lorenzo non ha ancora smaltito l’infortunio muscolare che lo ha costretto ai box, Andrea – che indossa la fascia di capitano dei liguri – è stato appiedato dal giudice sportivo. Oltre a Mondonico, in forse la presenza di un D’Eramo malconcio al termine del match di Olbia. A centrocampo c’è l’ipotesi di una convivenza Prezioso-Gatto dopo le buone performance offerte dal primo, in attacco in pole position per una maglia da titolare c’è un Petrella tra i migliori nel 4-2 del “Nespoli”. Nella fila dei padroni di casa riflettori puntati su Alex Faggioli, ex di turno - decisivo dal dischetto nel 2-1 del “Brilli Peri” di Montevarchi – il quale in caso di bis contro i biancorossi non esulterà “in segno di rispetto verso una tifoseria che mi ha dato tanto”. Dirige il match il signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Pietro Pascali di Bologna e dal quarto uomo Leonardo Falleni di Livorno.