Eccellenza, via ai play-off. Strappini: «La miglior Jesina può farcela»

La giornata di domenica ha concluso la regular season pronunciando la fatidica frase “ai vostri posti”. Per le squadre che hanno occupato quelli dei play-out, ci sarà ancora da attendere prima di giocarsi la permanenza nella categoria. Per chi si è accomodato nella griglia dei play-off, è già tempo di tornare in campo. Subito semifinali: nella parte alta del tabellone derby tra Atletico Ascoli e Azzurra Colli, mentre in basso tocca a Jesina e Forsempronese.

Tanto rispetto per De Coubertain, che diceva che l’importante è partecipare. Però, una volta arrivati lì, con le migliori…

«Ora che siamo lì - dice il tecnico della Jesina, Marco Strappini - mettiamo da parte la retorica. Ce la giochiamo, fino in fondo. Stop».

Tempo per rifiatare, poco. Quanto inciderà la variabile stanchezza?

«E’ un elemento che fa tenuto in considerazione, legato anche alle condizioni meteorologiche visto il caldo di questi giorni, anche se il fatto di giocare in notturna ci facilita (fischio d’inizio alle 20,30 a differenza del match tra le ascolane ndr). Poi è ovvio che l’adrenalina che sfide del genere trasmettono, moltiplica le energie. Ma questo vale per tutti».

Per un bilancio aspettiamo, o si può già cominciare a tracciare?

«Diciamo che questi play-off sono il risultato di un percorso, portato avanti su base biennale. Significativo che l’avversario sia quel Fossombrone che è stato individuato sempre come punto di riferimento, per i risultati e per la qualità del gioco espresso. La semifinale contro di loro è anche un segnale che quel gap presente è stato colmato».

Dall’altra parte del tabellone, invece?

«Altre due formazioni che, come noi e il Fossombrone, hanno meritato di arrivarci. L’Atletico Ascoli non mi sorprende: rosa lunga, elementi di livello...sì, secondo me è la favorita».

Mercoledì 18 maggio, ore 20.27, l’arbitro chiama ed hai un solo minuto per le ultime direttive. Ragguagli tattici o booster motivazionale?

«Noi conosciamo loro, e loro conoscono noi. Diciamo che la raccomandazione sarà quella di approcciare bene alla partita, cosa che ad esempio non abbiamo fatto in maniera ottimale domenica, nei primi venti minuti. Non bisogna farsi travolgere dalla tensione di un appuntamento così importante, ma canalizzarla per trasformarla in energie positive. Per realizzare un’impresa serve lucidità, e serve audacia: ecco, magari dirò ai miei di andarsi a riguardare “Bastardi senza Gloria” di Quentin Tarantino».

In tema “tarantiniano”, Perri è il tuo “Signor Wolf”, il personaggio di Pulp Fiction che risolve problemi.

«Effettivamente ne ha risolti diversi a suon di gol. L’auspicio è che continui a farlo. I complimenti e gli applausi, comunque, se li merita tutti. Come giocatore e come persona».

Anche la Jesina se li merita tutti. Comunque.

«Vero. Però a questo punto non ci accontentiamo solo di quelli. Proviamo a dare il massimo per vincere e per meritarcene ancora di più. E soprattutto perché la miglior Jesina può farcela, e perché sarebbe dura voltarsi indietro ed avere rimpianti».