Eccellenza, il programma dell'undicesima giornata

Ghiotto anticipo nell’undicesima di andata del torneo di Eccellenza. Il turno si aprirà infatti con la sfida dell’Helvia Recina tra la Maceratese, che vedrà l’esordio casalingo in panchina per il nuovo mister Peppino Amadio, ed una Jesina col dente avvelenato per l’uscita di scena dalla Coppa per mano dell’Urbino, ma che in campionato è in serie positiva di da quasi due mesi. L’anticipo di giornata sarà monitorato con attenzione dall’imbattuta capolista Atletico Ascoli, che riceve il Montefano con l’idea di dare maggiore sostanza alla mini-fuga (cinque al momento le lunghezze di vantaggio) costruita nelle prime dieci uscite. In prospettiva play-off ragiona anche il Valdichienti Ponte, ospitato da un Marina che in settimana ha operato il secondo cambio in corsa di guida tecnica (dentro Fenucci per Barattini, il quale aveva avvicendato Giorgini), ed ha all’attivo appena tre punti frutto di tre pareggi, mentre l’Urbino fresco finalista della Coppa Eccellenza è impegnato a Montegranaro contro la Sangiustese.

Domenica pomeriggio sarà anche la volta del derby del “Diana”, con l’Osimana che non vince – e non segna – davanti al proprio pubblico da un mese e mezzo opposta ad un Castelfidardo sempre a punti da metà ottobre, mentre all’Aghetoni il Fabriano Cerreto (che, in attesa di individuare il sostituto di mister Farsi, ha affidato la guida tecnica a Luca Tamburini, allenatore dei portieri) saggerà le ambizioni del’Atletico Azzurra Colli quarta forza del torneo. Completano il quadro degli incontri la sfida del “Ferranti” di Porto Sant’Elpidio tra l’Atletico fanalino di coda e la Forsempronese ed Atletico Gallo-Chiesanuova. Di seguito il programma completo:

sabato 19 novembre ore 15:

Maceratese – Jesina

domenica 20 novembre ore 14,30:

Atletico Porto S.Elpidio – Forsempronese

Atletico Gallo – Chiesanuova

Atletico Ascoli – Montefano

Fabriano Cerreto – Atletico Azzurra Colli

Marina – Valdichienti Ponte

Sangiustese – Urbino

Osimana – Castelfidardo