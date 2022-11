Jesina battuta 2-0 al "Carotti": la finale di Coppa è Urbino-Valdichienti

L’Urbino riesce nell’impresa di ribaltare la sconfitta dell’andata al “Montefeltro”, e grazie al successo con due gol di scarto maturato al “Carotti” contro la Jesina approda alla finale, che mette in palio la Coppa Eccellenza 2022/2023. I ducali affronteranno il Valdichienti Ponte, che capitalizza al meglio il 3-0 dell’andata contro l’Atletico Azzurra Colli e oblitera il biglietto per la finalissima nonostante la battuta d’arresto di misura nel return-match.

A Jesi si parte dal risultato dell’andata che ha visto la squadra leoncella imporsi 3-2. Campo pesantissimo e poche emozioni all’avvio, con i ragazzi di mister Ceccarini che comandano il gioco e la Jesina che risponde di rimessa. Prima occasione al 21’ con il tentativo dalla distanza di Dalla Bona che fa terminare la sfera sul fondo. L’Urbino insiste: al 34’ Sergiacomo entra in area e serve Innocenti che manca di un soffio l’appuntamento col pallone. E’ il preludio alla rete che arriva al 39’: Sergiacomo, servito da Dalla Bona, stoppa il pallone e si gira infilando il pallone nell’angolo lontano dove Minerva non può arrivare.

L’1-0 non è sufficiente a garantire il passaggio del turno ed a ribaltare la battuta d’arresto dell’andata, ma dopo appena due minuti dall’inizio della ripresa un cross perfetto di Dalla Bona viene corretto in rete dall’inzuccata di Innocenti: è il gol del 2-0 che spiana la strada verso la finale ai ducali. Veemente la reazione della Jesina che al 55’ può subito accorciare le distanze con Iori, il quale però si trova lo specchio della porta chiuso da Stafoggia. Il portiere ospite è provvidenziale in almeno altre due circostanze: a metà ripresa si immola sul lanciatissimo Trudo (gettato nella mischia da mister Strappini) ed al 72’ dice nuovamente di no a Iori. Il tema tattico della gara è chiaro: i leoncelli premono alla ricerca del gol, l’Urbino soffre e prova a ripartire in contropiede. L’ultimo sussulto è al 93’, ma Stafoggia è ancora impeccabile nello sbarrare la strada agli attaccanti biancorossi. Triplice fischio ed Urbino Calcio in festa: finale col Valdichienti il 22 dicembre.

Il Tabellino:

JESINA CALCIO – URBINO 0-2 (0-1 p.t.)

JESINA: Minerva, Grillo, Mazzarini, Campana, Martedì, Orlietti, Dolmetta, Garofoli, Iori, Giovannini (67’ Trudo) Ciavarella. All. Strappini

LMV URBINO CALCIO: A. Stafoggia, Haxiu (81’ Casoli), Moricoli (46’ Giunchetti), Dalla Bona, Fiorentini (75’ Esposito), Magnani, Paduano, Morani, Innocenti, Russo (63’ Calvaresi), Sergiacomo (57’ Montesi) All. Ceccarini

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Illuminati (MC)

RETI: 39’ Sergiacomo, 47’ Innocenti