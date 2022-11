Marina, nuovo ribaltone: panchina affidata a Fenucci

E’ durata appena quattro partite l’esperienza di Barattini alla guida del Marina. Pochi i due punti presi contro Castelfidardo ed Urbino, a cui vanno sommate le sconfitte incassate contro Jesina e Chiesanuova. Meglio, statistiche alla mano, del pareggio portato a casa nelle prime sei uscite da mister Giorgini, ma ancora insufficienti per provare a traghettare i biancazzurri lontano dalla zona critica della graduatoria, visto il divario dalla zona tranquillità che ammonta ormai a nove lunghezze. Da qui la scelta di operare un nuovo cambio di guida tecnica, con l’incarico che è stato affidato ad un Gianluca Fenucci fresco di divorzio dall’Osimo Stazione.

L’inattività dell’allenatore chiaravallese è stata pertanto brevissima, in considerazione dell’esonero risalente ad appena una settimana fa con cui si è conclusa la sua esperienza nella società osimana. Tanta l’Eccellenza masticata da Fenucci nella sua quasi trentenne attività da mister, con tredici stagioni vissute tra Biagio Nazzaro, Settempeda, Castelfrettese, Jesina, Montegiorgio, Urbania e Fabriano Cerreto. Alla soglia dei 62 anni, da compiere il prossimo mese, una nuova avventura da vivere in un realtà che si è trovata ad affrontare una delle peggiori partenze, se non proprio la peggiore, nel massimo torneo regionale. Per i biancazzurri, subito due impegni delicati previsti dal calendario: prima il confronto interno col Valdichienti, poi la trasferta sul campo del Fossombrone.