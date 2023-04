Coppa Promozione, Vigor Castelfidardo ancora in finale: Cagliese battuta 2-0

Grazie ad un gol per tempo, la Vigor Castelfidardo supera la Cagliese ed accede alla finale della Coppa di categoria dopo il 2-2 dell’andata. Affermazione meritata, quella della formazione di mister Manisera, che ha avuto il merito di tenere in mano il pallino del gioco sin dall’inizio del match riuscendo però solo poco prima del duplice fischio a sbloccare il punteggio. Avvio di gara subito movimentato, con due occasioni confezionate da Ballarini, che al 10’ conclude verso la porta ospite costringendo l’estremo difensore della Cagliese a rifugiarsi in angolo, poi qualche minuto più tardi cade a terra in area a seguito di un contrasto ma l’arbitro fa cenno che si può proseguire. La risposta della Cagliese è affidata a Pieretti, che da posizione invitante non inquadra lo specchio della porta. Nel finale del primo segmento di gara, la Vigor passa: prove generali affidate ad Altobello, che al 43’ scheggia la traversa, poi sessanta secondi più tardi Malaccari innesca Terré che supera il suo avversario diretto e stappa il match mettendo nel sacco il pallone dell’1-0.

Nella ripresa la squadra fidardense continua a premere alla ricerca del raddoppio: ci prova due volte Altobello fuori bersaglio, quindi nuovamente Ballarini il cui cross basso attraversa tutto lo specchio della porta, senza che nessuno riesca a deviare il pallone verso la porta. La rete della sicurezza arriva poco dopo la mezz’ora: Calligari lavora bene un pallone sul versante sinistro, mette in mezzo dove Altobello è puntuale e mette dentro il 2-0 con cui si chiude il match. Per la Vigor arriverà quindi la possibilità di difendere nell’atto conclusivo della manifestazione il titolo vinto dodici mesi fa: ad attendere i fisarmonicisti ci sarà la Civitanovese, che dopo l’1-0 dell’andata ha battuto nuovamente – stavolta per 2-1 – l’Atletico Centobuchi.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-CAGLIESE 2-0 ( 1-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (62’ Borbotti, 81’ Grayaa), Gasparini, Gioielli, Malaccari, Santoni, Terré (78’ Kante), Ballarini, Altobello (87’ Taddei), Mosca, Calligari (77’ Arifi). All. Manisera

CAGLIESE: Pifarotti, Ciampiconi (69’ Costantini), Balla, Mascellini, Brunelli, Cicci, Arcangeletti (69’ Caselli), Pieretti, R. Ciacci, Genghini (74’ A. Ciacci), Soriani (62’ Monte). All. Bettelli

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Principi (AN), Bruscantini (MC)

RETI: 44’ Terré, 76’ Altobello