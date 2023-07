Castelfrettese, due Under per la mediana: resta Ortolani, arriva Mosciatti

Tra i numerosi fuoriquota sui quali la Castelfrettese punta per il ritorno in Promozione dopo nove anni d’assenza, solo uno era già presente nell’organico in grado di vincere campionato e Titolo Regionale di Prima Categoria. Prosegue il tragitto in maglia biancorossa Tommaso Ortolani (classe 2004), ragazzo locale che ha contribuito alla cavalcata trionfale della scorsa stagione facendosi trovare pronto ogni volta che gli è stata concessa l’opportunità, risultando un esempio di applicazione, positività e attaccamento per tutti i compagni. Formatosi nelle giovanili dell’Up Castelfrettese prima di completare la crescita calcistica con Vigor Senigallia, Anconitana e Biagio Nazzaro, il centrocampista ha ribadito doti tecniche di rilievo e dimostrato duttilità con mister Bugari disputando buone gare anche nel ruolo di laterale destro. Dopo un anno di apprendistato, la Castelfrettese ha confermato Ortolani perché crede nelle sue qualità tecniche e morali, destinate a essere valorizzate da un allenatore navigato come Gianluca Fenucci.

Fosforo, dinamismo e qualità sono invece le caratteristiche peculiari di Tomas Mosciatti, centrocampista classe 2004 abile nell’interdizione e nelle incursioni a sostegno della manovra offensiva, che può agire da interno o da trequartista. Il quinto fuoriquota prelevato dalla Castelfrettese nella sessione estiva di mercato è reduce dalla positiva stagione in Promozione alla Biagio Nazzaro, dove ha collezionato 12 presenze. Nel club chiaravallese era arrivato nella seconda parte del campionato precedente in Eccellenza, proveniente dalla significativa esperienza nell’Under 19 Nazionale dell’Ancona Matelica. Dopo gli acquisti di Massimiliano Sampaolesi dalla Jesina e di Lamberto Brunori dal Barbara, la mediana di mister Fenucci si arricchisce con il giovane Mosciatti di un’altra pedina preziosa.