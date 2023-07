Castelfrettese, ambo sulla cartella degli Under: Ginesi e Scortechini

Considerando il regolamento della Promozione, che obbliga l’utilizzo di un classe 2003 e di un 2004 per l’intera durata delle partite, il mercato della Castelfrettese è rivolto anche alla ricerca di fuoriquota di valore. Il primo volto nuovo nella folta pattuglia degli under è Tommaso Ginesi (classe 2005), reduce dall’esperienza significativa nel girone B con una big come il Matelica, dove si è ritagliato ampio spazio giocando spesso titolare.

Nonostante i 18 anni da compiere il 31 luglio, l’attaccante cresciuto nel vivaio della Jesina vanta già due stagioni con le prime squadre avendo debuttato a 16 in Prima Categoria col Cupramontana nel 2021/22, quando incrociò la Castelfrettese da avversario e totalizzò 4 reti in campionato. Velocità e imprevedibilità sono le doti migliori del giovanissimo Ginesi, in grado di giocare da seconda punta o da esterno offensivo e deciso a lasciare il segno alla seconda avventura in Promozione dopo la positiva e formativa parentesi di Matelica. In biancorosso approda con la formula del prestito dal Cupramontana, club che detiene il cartellino del ragazzo con il quale la Castelfrettese ha instaurato un proficuo rapporto.

Dopo Ginesi, la società biancorossa ha definito l’ingaggio di Mattia Scortechini (classe 2004). Difensore mancino, abile sia a giocare al centro della retroguardia che a ricoprire il ruolo di laterale sinistro, il volto nuovo dei frogs si è anche lui messo in luce nel Cupramontana, dove la scorsa stagione è stato promosso dalla Juniores alla prima squadra collezionando diverse presenze in Seconda Categoria. Adesso si aprono le porte della Promozione per Scortechini che avrà la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di esperienza, e di dimostrare le proprie qualità in un campionato molto competitivo sotto la guida di un allenatore navigato come Gianluca Fenucci, abituato a valorizzare prospetti interessanti.