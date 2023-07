Secondo squillo di mercato per la Castelfrettese: dal Barbara Lamberto Brunori

La Castelfrettese inserisce un altro tassello a centrocampo. Dopo l’acquisto di Massimiliano Sampaolesi (classe 1992) dalla Jesina, è arrivato quello di Lamberto Brunori (’97) dal Barbara. Dieci i gol segnati nelle ultime due stagioni dalla mezzala di Marzocca che ha nel dinamismo e nell’inserimento a supporto della manovra offensiva le sue doti migliori, oltre alla duttilità potendo ricoprire con efficacia anche i ruoli di laterale di difesa e di esterno d’attacco.

Cresciuto nelle giovanili della Vigor Senigallia, il volto nuovo biancorosso ha debuttato in Eccellenza nel 2014/15 con la società rossoblù, dove è rimasto nel campionato successivo. Nel 2016 si è accasato al Barbara, con cui ha giocato per un biennio contribuendo prima allo storico trionfo in Promozione e disputando poi l’Eccellenza. Nel 2018 il passaggio dall’Olimpia Marzocca, squadra del suo paese, dove ha militato per tre stagioni in Promozione, prima di tornare al Barbara l’estate scorsa. Non manca dunque l’esperienza a Brunori che può vantare a 26 anni tre campionati di Eccellenza e cinque di Promozione alle spalle.

Della rosa 2023/2024 farà parte anche Mattia Angelani: il 22enne portiere chiaravallese ha accettato la proposta della società di proseguire il percorso di crescita con la Castelfrettese, dove era arrivato la scorsa stagione dopo l’avventura con la Cameratese in Seconda Categoria. Non figureranno invece nel roster biancorosso il difensore Eneo Pjetri, accasatosi al Montefano in Eccellenza, e il trequartista Nicolò Parasecoli, tornato alla Biagio Nazzaro per fine prestito.