La Castelfrettese blinda la porta con Gabriele Sollitto

La saracinesca biancorossa sarà ancora tenuta abbassata da Gabriele Sollitto. Il portierone falconarese classe 1986 indosserà la maglia numero uno della Castelfrettese per il terzo campionato consecutivo, dopo il quarto posto del 2021/2022 e il trionfo della scorsa stagione con relativa conquista del Titolo Regionale di Prima Categoria.

Prestigioso il curriculum di Sollitto, cresciuto nelle giovanili di Ancona e Fiorentina prima di iniziare il percorso tra i professionisti con Vastese, Arezzo e la stessa Ancona. In seguito ha giocato in Serie D con il Fossombrone, in Eccellenza con Biagio Nazzaro e Cagliese e in Promozione con Pergolese e Olimpia Marzocca. Dal 2014 al 2020 ha militato nella Filottranese, dove è diventato un emblema contribuendo alla conquista della Coppa Marche e all’ascesa dalla Prima Categoria alle soglie dell’Eccellenza.

Ricordata la breve parentesi ai Portuali Ancona interrotta dalla pandemia, il resto è storia recente con l’arrivo nel 2021 alla Castelfrettese, dove ha fornito un contributo determinante all’approdo in Promozione con parate decisive. La sua impronta indelebile è rimasta anche sul Titolo Regionale, alzato al cielo grazie al rigore parato nella finale contro il Rapagnano, vinta per 1-0. Alle soglie dei 37 anni, inizia una nuova avventura in Promozione per Sollitto, chiamato a blindare la serratura della porta biancorossa e a mettere la sua esperienza al servizio di un gruppo molto giovane.