Castelfrettese-Fratesi, binomio indissolubile: la fascia di capitano non cambia padrone

Non può esserci Castelfrettese senza Mattia Fratesi. Non può esistere Mattia Fratesi senza Castelfrettese. Il primo giocatore riconfermato della stagione 2023/2024 non poteva che essere il capitano e uomo simbolo che tornerà insieme alla squadra in Promozione dopo nove anni e tanta polvere respirata in categorie inferiori. L’emblema dei “Frogs” ritroverà il tecnico Gianluca Fenucci che lo fece debuttare in Eccellenza nel 2008. Da allora quasi trecento battaglie con la Castelfrettese che ha contribuito a risollevare dalla Seconda Categoria, in cui era precipitata nel 2019, non abbandonandola nemmeno nel momento più buio.

A settembre Fratesi inizierà il tredicesimo campionato in maglia biancorossa con la responsabilità di dover guidare i compagni sul rettangolo verde e all’interno dello spogliatoio. Giocatore di qualità, in grado di assicurare equilibrio e geometrie nella zona nevralgica, il capitano rappresenta l’anello di congiunzione tra passato, presente e futuro e avrà il compito di trasmettere l’attaccamento e l’importanza di questi colori agli altri componenti della rosa. Il 32enne Fratesi rappresenta l’ultima bandiera rimasta dopo la partenza di Michele Quercetti (classe 1991) che ha sposato il progetto dell’Ankon Dorica in Seconda Categoria.