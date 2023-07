Castelfrettese, Sampaolesi si presenta: duttilità e gioventù al servizio dei "Frogs"

Fuoriquota, ma solo per l’anagrafe. È il profilo di Yuri Sampaolesi (classe 2003) che rinforza il reparto arretrato della Castelfrettese. Elemento duttile, forte da centrale ma in grado di adeguarsi senza problemi a tutti i ruoli della retroguardia, il volto nuovo biancorosso ha già vissuto un’esperienza col navigato timoniere Gianluca Fenucci che ne ha apprezzato le qualità la scorsa stagione all’Osimo Stazione. Formatosi nell’Under 19 del Matelica, il giovane difensore ha militato anche in Eccellenza con la Jesina, dove era compagno dell’altro Sampaolesi, Massimiliano, che ritroverà alla Castelfrettese. La recente avventura in Promozione all’Osimo Stazione, in cui si è rivelato una pedina importante della difesa, ha arricchito il bagaglio di Yuri che ha accettato con entusiasmo la chiamata dei “Frogs”, pronto a mettere la sua versatilità al servizio del gruppo.

«Hanno pesato l’interesse della società e del mister – spiega Sampaolesi – ma anche l’organizzazione del club forse anche superiore rispetto agli standard della Promozione. Per quanto mi riguarda, nasco difensore centrale sia nella difesa a quattro che come “braccetto” in quella a tre, ma ho ricoperto anche la posizione di laterale sia a destra che a sinistra, cosa che è stata utile per la mia crescita come giocatore, ma più in generale mi metterò a disposizione a seconda delle esigenze della squadra. Con mister Fenucci mi sono sempre trovato molto bene, sia per le sue metodologie di lavoro in allenamento che nel tipo di gioco offensivo che prova a trasmettere alle formazioni che allena. Il Girone A? Lo vedo molto competitivo, come del resto lo è stato lo scorso anno quando l’ho affrontato con l’Osimo Stazione, pieno di realtà ben attrezzate: non vedo una favorita – conclude Sampaolesi – ma piuttosto tante squadre magari diverse per filosofia di gioco ma in grado di poter esprimere un ottimo potenziale».