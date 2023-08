La Castelfrettese completa il calciomercato con Capitani e Simone

Si chiude con l’inserimento di due nuove pedine il mercato della Castelfrettese. Vestiranno infatti il biancorosso Alessandro Capitani e Gianmarco Simone, elementi che conferiscono al roster dei “Frogs” connotati definiti. E’ pertanto tutto pronto per l’adunata prevista per lunedì 7 agosto, quando al “Fioretti” si presenteranno i ventiquattro giocatori della prima squadra a cui si aggiungeranno otto promesse della neonata Juniores Regionale allenata da Marco Bacelli per un totale di trentadue convocati, pronti a cominciare il percorso che condurrà al debutto in Promozione, categoria che a Castelferretti mancava da nove anni.

Quello di Alessandro Capitani è un ritorno dopo importanti e formative esperienze fuori provincia. Trasferitosi alla Recanatese, dove ha completato il percorso giovanile iniziato in biancorosso, il classe 2002 è stato lanciato dal tecnico Giovanni Pagliari nella prima squadra leopardiana, contribuendo nel 2021/2022 alla storica promozione in C e alla conquista dello scudetto dilettanti di Serie D. Nella prima parte della scorsa stagione ha militato nel Castelfidardo in Eccellenza, conoscendo poi la definitiva consacrazione nel girone B di Promozione col Potenza Picena, dove ha totalizzato da gennaio due reti e dodici assist. Sinistro di piede, Capitani può giocare sia da interno di centrocampo che da laterale mancino basso o alto. Dinamismo, progressione e capacità di pennellare traversoni invitanti rappresentano le sue qualità migliori.

La casella vuota nel reparto difensivo dei “Frogs” è stata invece occupata da Gianmarco Simone (classe 2000), arrivato all’Atletico Mondolfo Marotta dove ha conquistato la salvezza dopo lunghi tratti di campionato percorsi a stretto contatto con le big della Promozione. Cresciuto nelle giovanili di Vigor Senigallia e Alma Juventus Fano, il nuovo centrale biancorosso vanta ben quattro stagioni in Eccellenza con la maglia del Marina, dove ha militato dal 2018 al 2022 totalizzando 62 presenze e 4 reti. Difensore di notevole struttura fisica, ottime qualità tecniche e buona esperienza nonostante la giovane età, Simone rappresenta il profilo ideale per rendere granitico il reparto arretrato della formazione di mister Fenucci, il quale potrà così fare affidamento su giocatori complementari.