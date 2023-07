Attacco biancorosso nel segno della continuità: Rocchi e Beta restano a Castelferretti

Nel reparto offensivo la Castelfrettese si muove nel segno della continuità. I “Frogs” che affronteranno il prossimo campionato di Promozione potranno ancora contare su Luca Rocchi e Aleks Beta. Il primo ha lasciato un segno indelebile nel salto dalla Prima Categoria: indimenticabili il sinistro sotto l’incrocio pochi minuti dopo il suo ingresso contro il Borgo Minonna, valso l’1 aprile il successo in rimonta d’inestimabile valore contro una diretta concorrente, e il destro chirurgico contro il Monserra, utile il 29 aprile per vidimare il pass per la Promozione. Dopo l’esaltante stagione scorsa, in cui ha siglato 13 reti fornendo un apporto determinante alle conquiste del primo posto e del Titolo Regionale di Prima Categoria, l’ariete classe 2000 senigalliese ha rinnovato l’accordo con la società biancorossa, Punta centrale dotata di struttura fisica imponente e di tecnica sopraffina, Rocchi torna con merito in un palcoscenico più consono alle proprie potenzialità, calcato con Vigor Senigallia, Olimpia Marzocca e Atletico Mondolfo Marotta. A 23 anni Luca possiede le credenziali in regola per diventare uno dei bomber più prolifici anche della Promozione e la Castelfrettese punta decisa sul suo fiuto per inseguire nuovi esaltanti traguardi.

Per Aleks Beta i gol nelle ultime due stagioni di Prima Categoria sono ventisei, bottino pronto ad essere incrementato nella prossima avventura in Promozione. A suon di prodezze si è guadagnato la conferma l’attaccante albanese classe 1996, fondamentale con 11 centri per la conquista dei playoff nel 2021/22 con Togni al timone e determinante con 15 marcature nella recente cavalcata trionfale con Bugari in panchina. Come per il club biancorosso anche per Beta si tratta di un ritorno in Promozione, frequentata in passato con Laurentina e Mondolfo. In mezzo due campionati di Seconda Categoria con l’Olimpia Ostra Vetere, corroborate da 24 reti. Alla freddezza sotto porta Aleks abbina spirito di sacrificio in fase di non possesso e tanta caparbietà, caratteristiche che gli permettono di ricoprire con efficacia tutti i ruoli dell’attacco. Per il quarto anno di fila (nel 2020/21 la stagione non iniziò a causa della pandemia), la Castelfrettese si affida ai colpi del bomber senigalliese d’adozione, chiamato a lasciare il segno nel palcoscenico superiore e a rappresentare una guida per i più giovani compagni di reparto.