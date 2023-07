Per la Castelfrettese un...doppio Filippo: Garuti e Felicissimo alla corte di Fenucci

La Castelfrettese cala il jolly nel plotone dei fuoriquota. Alla corte di mister Fenucci arriva Filippo Garuti (classe 2003), reduce da due stagioni di vertice coi Portuali Ancona, caratterizzate da altrettante qualificazioni ai playoff di Promozione. Nella prima il sogno dell’Eccellenza si è infranto a causa della sconfitta di misura nello spareggio di Jesi contro il Chiesanuova, mentre nella seconda il cammino si è interrotto in semifinale nella tana dell’Urbania. Cresciuto nelle giovanili di Candia Baraccola e Ancona, il nuovo acquisto biancorosso ha evidenziato coi Portuali notevole versatilità, ricoprendo tutte le posizioni del centrocampo e adattandosi con efficacia al ruolo di laterale di difesa. Corsa e intelligenza tattica costituiscono le qualità principali di Garuti, altro under con esperienze considerevoli in Promozione, su cui la Castelfrettese punta con l’intento di regalarsi una soluzione preziosa in mediana o nel reparto arretrato, a seconda delle esigenze.

Garuti si va ad aggiungere all’ultima operazione (in ordine di tempo) effettuata in entrata dalla dirigenza dei Frogs, ovvero l’ingaggio di Filippo Felicissimo (classe 2003), arrivato dalla Vigor Senigallia con la formula del prestito. Insieme ad Arsendi, il nuovo attaccante biancorosso è reduce dall’avventura con l’Olimpia Marzocca, dove si è messo in evidenza come uno dei fuoriquota più prolifici della Promozione con 4 reti segnate che non sono però bastate per evitare la retrocessione della sua squadra. In precedenza si era distinto nella Juniores della Vigor, dove aveva segnato gol a raffica in tandem con Alessandro Grilli che ritroverà alla Castelfrettese. Sinistro di piede, Felicissimo predilige agire da esterno destro per accentrarsi e arrivare alla conclusione col suo piede preferito, ma può essere utilizzato anche da trequartista o da seconda punta essendo dotato di fantasia e scaltrezza. A lui spetterà il compito di assicurare vivacità all’attacco biancorosso che parlerà senigalliese con ben quattro esponenti su sei interpreti.