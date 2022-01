Castelfidardo, provaci ancora: col Vastogirardi per i primi punti del 2022

Il Castelfidardo inaugura il girone di ritorno con la precisa intenzione di dare un robusto colpo di spugna alla brusca frenata che ha caratterizzato la conclusione della prima parte di campionato. Una serie di sconfitte, le ultime due patite tra le mura amiche contro Fiuggi e Notaresco (nei match valevoli per i recuperi della diciassettesima e della nona giornata) hanno sortito l’effetto di far scendere in graduatoria i biancoverdi, che devono al più presto interrompere un digiuno di vittorie che si sta protraendo da un mese abbondante.

L’occasione per invertire tale trend negativo arriva, per l’appunto, con l’incontro che inaugura la parte discendente del torneo, terzo impegno nel breve volgere di otto giorni e nuovamente tra le mura amiche. L’avversario di turno è un Vastogirardi in salute, il quale a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno ha regolato in casa Nereto, Fano e Trastevere, ma che però in trasferta fa più fatica. Il match rappresenta un nuovo tentativo per risalire la china della classifica e trovare i primi punti del 2022, ma che non si preannuncia facile, viste anche le assenze di Bracciatelli e Marcelli per squalifica, anche se dovrebbe esserci il rientro di Cardinali. Tuttavia i fisarmonicisti vogliono aprire questo girone di ritorno nel migliore dei modi e riprendere il cammino per la salvezza.

«Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma, con ottimi risultati in casa – commenta l’allenatore della formazione fidardense, Manolo Manoni – in un girone di ritorno che cominceremo con la voglia di ripetersi e fare bene. I ragazzi moralmente sono un po’ abbattuti per gli ultimi risultati ma sono determinati nel riprendere il cammino e di lottare fino alla fine per arrivare all’obiettivo finale che è la salvezza».

Fischio d’inizio domani alle 14.30 al “Mancini” di Castelfidardo, dirige l’incontro il signor Davide Cerea di Bergamo.