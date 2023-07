Biagio a trazione...Barbara: presi Minardi, Carboni e Cardinali

Dopo le conferme di Cecchetti, Pieralisi, Terranova, Ortolani, Coppari, Agostinelli, Montagnoli e Borocci, la nuova Biagio targata Domenichetti comunica i primi arrivi. Ad indossare per la prima volta Indosseranno per la prima volta la maglia rossoblù il portiere Luca Minardi, il centrocampista Marco Carboni ed il trequartista Nicola Cardinali. Minardi, classe 1991, sostituirà Alessandro Tomba, il quale ha onorevolmente difeso i pali della Biagio nelle ultime tre stagioni. Senigalliese, vanta una lunga militanza con le squadre della sua città: la “vecchia” Vigor nelle giovanili, il Miciulli (poi diventato FC) successivamente, l’attuale FC Vigor da ultimo, nata in seguito all’ultimo cambio di denominazione della ex Miciulli. A Barbara ha giocato nelle ultime due stagioni, realizzando anche una rete nell’ultimo campionato, rivelatasi poi decisiva ai fini della salvezza, strappata per i capelli senza passare per i “play out”.

“Targato” Barbara è anche Marco Carboni, trentenne centrocampista con tanta Eccellenza e Promozione alle spalle con la Vigor, il Portorecanati (per una stagione) e la ex Ilario Lorenzini di Barbara (società che recentemente ha mutato il suo assetto dirigenziale, unendosi al Monserra). Nell’ultima stagione ha militato in Prima Categoria nelle file del SassoGenga. il trequartista Nicola Cardinali (1992, foto a sinistra), jesino, cresciuto nelle giovanili dell’Ancona prima del suo ritorno a Jesi (dove ha militato per sei stagioni in Serie D), prima di divenire colonna del Barbara (una stagione in Eccellenza e cinque in Promozione, dopo un’effimera esperienza in Australia).