Biagio, panchina a Domenichetti e conferme per Cecchetti, Pieralisi e Terranova

Prima novità in casa Biagio Nazzaro in previsione della stagione 2023/2024. La dirigenza comunica che il nuovo allenatore della prima squadra sarà Michele Domenichetti, 39 anni, al debutto in panchina dopo una vita trascorsa sulla fascia sinistra con ben undici stagioni e quasi 300 presenze da difensore rossoblù. Immutato resta lo staff, composto dal viceallenatore Luca Arcolai, anche lui ex giocatore biagiotto, e dal preparatore dei portieri Giordano Piaggesi. All’esordiente Domenichetti sarà affidato il compito di ritentare la scalata verso l’Eccellenza con l’organico che il riconfermato direttore sportivo Leonardo Rossini sta allestendo e sarà basato sul nucleo storico, puntellato da alcuni ritocchi di qualità.

A riprova della linea intrapresa dalla società, arrivano le prime conferme. La Biagio Nazzaro ripartirà da tre colonne, ovvero il centrocampista Edoardo Cecchetti (classe 1992), dell’attaccante Tommaso Pieralisi (’98) e del difensore Mattia Terranova (’02). Esempio di abnegazione, grinta e sagacia tattica, Cecchetti è una bandiera della squadra essendo alla nona stagione in maglia rossoblù, lasciata solo per una breve parentesi nel 2021/22. Bomber vero e dalle immense qualità, Pieralisi è pronto a regalare tanti gol e nuove soddisfazioni al popolo biagiotto: anche per lui si tratta del nono campionato alla Biagio, dove è approdato nel 2015. Disputerà infine la terza stagione a Chiaravalle il duttile Terranova, che ha dimostrato di poter ricoprire con efficacia tutti i ruoli della difesa. Non sarà più under, ma lo status di over coi controfiocchi gli apparteneva già, considerate le prestazioni costanti e di alto livello sfornate tanto in Eccellenza quanto in Promozione.