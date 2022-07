Una Biagio Nazzaro scatenata cala il poker di acquisti

Due graditi ritorni e due new entry cominciano a riempire la colonna degli acquisti della Biagio Nazzaro nella tabella del calciomercato di promozione. Alle promesse di imminenti novità fatte dalla dirigenza hanno fatto così seguito non solo l’annuncio del nuovo tecnico, Francesco Moriconi, ma anche le prime operazioni in entrata che danno il via all’opera di restyling della rosa.

Edoardo Cecchetti, dopo la parentesi all’Olimpia Marzocca, torna infatti a indossare la maglia rossoblù della Biagio Nazzaro, team con cui ha già disputato 158 partite, realizzando 8 reti. Il centrocampista classe 1992, che può essere schierato anche come difensore centrale, ha trovato l’accordo con la società del presidente Luca Latini.

Dopo Cecchetti, anche Lorenzo Alessandroni vestirà nuovamente la casacca della società chiaravallese. Per l’attaccante si tratta del “terzo atto”, essendo stato pedina fondamentale della Biagio dell’allora mister Malavenda sia nel 2016-17 (quinto posto e playoff in Eccellenza) che nel 2019-20 (vittoria del campionato di Promozione). Alessandroni vanta già 35 presenze (20 maturate nel corso della prima esperienza e 15 nella seconda), e 19 reti all’attivo con i rossoblù, media realizzativa notevole che si è confermata anche nell’ultimo torneo di Promozione vinto con l'’Osimana, che lo ha visto andare a segno 14 volte.

Il primo dei volti nuovi chiamati a rafforzare la squadra è invece Matteo Borocci, classe 1993, centrocampista esterno, proveniente dal Moie Vallesina. Il giocatore, cresciuto nella Jesina, è un veterano della Promozione, che ha disputato con le maglie di Belvederese, Olimpia Marzocca e, appunto, Moie Vallesina. La Biagio è riuscita ad aggiudicarsi le sue prestazioni vincendo l’agguerrita concorrenza di parecchie altre società di categoria che erano sulle sue tracce.

Indosserà, infine, la casacca rossoblù per la prima volta anche Andrea Moriconi, centrocampista classe 1991. Il giocatore vanta esperienze in Serie D con la maglia della Recanatese, dove ha militato per sei stagioni. È stato uno dei punti di forza del Loreto, in cui ha giocato dal 2015 fino all’ultima stagione, ad eccezione di una parentesi con la Maceratese nel 2018-19.