La Biagio Nazzaro riparte da Francesco Moriconi

Inizia con la nomina del tecnico il nuovo corso della Biagio Nazzaro. La società comunica che l’allenatore della prima squadra per la prossima stagione agonistica è Francesco Moriconi. Il tecnico portorecanatese, che ha compiuto sessant’anni lo scorso marzo, vanta una consistente esperienza del campionato di Promozione, dove ha allenato il Loreto nelle ultime stagioni fatta salva una breve esperienza sulla panchina della Maceratese. Sempre alla guida della società mariana raggiunse nel campionato 2016-17 la finale play-off di Eccellenza. Il vice di Moriconi sarà Luca Arcolai, ex calciatore professionista, già alla Biagio da giocatore nel corso della stagione 2019-20, interrotta anzitempo causa Covid, che vide i rossoblù vincitori d’ufficio del girone A del campionato di Promozione.

Contestualmente, è stato raggiunto l’accordo per la riconferma del portiere Alessandro Tomba (alla sua terza stagione), del difensore Mattia Giovagnoli (già 155 presenze e 8 reti) e della punta Tommaso Pieralisi (alla sua ottava stagione consecutiva, con 164 presenze e 18 reti già all’attivo), che continueranno così la loro avventura in rossoblù. Si tratta di tre elementi di sicuro affidamento, ai quali saranno affiancati validi compagni di reparto. Il d.s. Leonardo Rossini sta proseguendo infatti le trattative per il tesseramento di rinforzi all’altezza, alcuni dei quali saranno comunicati già la prossima settimana.