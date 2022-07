Dietrofront Cavaliere: ritorno alla Biagio. L'Osimo Stazione ingaggia Nanapere

La Biagio Nazzaro continua a cavalcare l’onda lunga dei graditi ritorni. Dopo Edoardo Cecchetti, Lorenzo Alessandroni e Michele Domenichetti, torna anche Simone Nicola Cavaliere che, a dispetto dei suoi quasi 42 anni, continua ad essere uno degli attaccanti più prolifici del panorama dilettantistico, come testimoniano i 15 gol realizzati nel campionato di Promozione 2021/2022. La sua permanenza all’Osimo Stazione sembrava ai più cosa scontata, ma per motivi personali non legati in alcun modo al rapporto con la società biancoverde, con i suoi dirigenti, lo staff tecnico ed il gruppo squadra, il giocatore ha comunicato di non essere in grado di rispettare l’accordo precedentemente raggiunto, conseguente alla volontà espressa da tempo dall'attaccante di continuare anche nella prossima stagione sportiva con i “ferrai”.

Cavaliere vestirà quindi il rossoblu nel torneo 2022/2023, che vedrà la Biagio ai nastri di partenza del torneo di Promozione. Una maglia che ha indossato già dal 2015 al 2019 in Eccellenza, collezionando 113 presenze e realizzando 36 gol, dopo una prolungata militanza in categorie superiori (più di venti reti nelle stagioni pugliesi di C2 tra Barletta, Andria e Monopoli, bottino bissato negli anni marchigiani di serie D tra Recanati, Macerata e Castelfidardo). L’Osimo Stazione ha così modificato in corsa le sue strategie di mercato, virando repentinamente su Emmanuel Nanapere, centravanti classe 2001 convocato con la Nazionale Nigeriana Under 20 e che nell’ultimo campionato di Seconda Divisione Ucraina ha realizzato 17 reti e 7 assist in 20 gare disputate prima dell’inizio della guerra. L’attaccante era già visionato da Mister Fenucci nello scorso mese di giugno, quando ha svolto alcuni allenamenti con il gruppo, ed è già ad Osimo in attesa che inizi la preparazione pre-campionato.