Biagio, torna Domenichetti. In rossoblu anche Brocani ed Agostinelli

La chiusura della settimana in casa Biagio Nazzaro coincide con un gradito ritorno. A distanza di tre anni riveste di nuovo la maglia rossoblù Michele Domenichetti, classe 1984, reduce dall’avventura biennale alla Jesina dopo l’esperienza con il Fabriano Cerreto. Non ha bisogno di presentazioni l’esperto esterno sinistro falconarese che ha militato nella Biagio Nazzaro per dieci stagioni, tutte in Eccellenza, dal 2009 al 2019. Da settembre la bandiera biagiotta avrà la possibilità di consolidare il secondo posto assoluto, occupato con 257 presenze, nella graduatoria degli alfieri rossoblù di tutti i tempi alle spalle dell’irraggiungibile Giuliano Santinelli, primo con 638.

Quello di Domenichetti rappresenta il terzo ritorno illustre perfezionato dal ds Leonardo Rossini dopo quelli del centrocampista Edoardo Cecchetti dall’Olimpia Marzocca e del bomber Lorenzo Alessandroni dall’Osimana, colpi che si vanno ad aggiungere alle conferme del portiere Alessandro Tomba, del difensore Mattia Giovagnoli e dell’attaccante Tommaso Pieralisi. Nei giorni scorsi il club rossoblu aveva già perfezionato due operazioni in entrata, assicurandosi le prestazioni di Giovanni Brocani e Luca Agostinelli. Il primo è un difensore classe 2001, prelevato dalla Jesina e cresciuto calcisticamente nel vivaio del club leoncello, mentre il secondo è un centrocampista che a Chiaravalle metterà a frutto la sua grande esperienza nella categoria, già disputata con le casacche di Maceratese, Potenza Picena e Passatempese, con trascorsi anche in Eccellenza (Loreto) ed in serie D con la Recenatese, formazione nella quale ha collezionato quindici presenze.