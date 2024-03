Arezzo-Ancona, gli highlights del match ed il commento di Colavitto

Le buone intenzioni e le idee di riscatto si sono sciolte come neve al sole. Una manciata di minuti è sufficiente all’Arezzo per evadere la pratica Ancona, arrivata in Toscana col proposito di...domare il “Cavallino” come accaduto all’andata al Del Conero, incassando invece tre reti. Ma quel che fa sembrare la situazione maggiormente critica è quella sorta di rassegnazione vista in campo nella ripresa. Frutto forse anche della frustrazione per non riuscire effettivamente a graffiare, in quanto nella seconda metà di gara praticamente non sono mai stati fatti tiri verso la porta amaranto.

«E’ un momento difficile – dice il tecnico della formazione biancorossa, Gianluca Colavitto – e mi verrebbe da dire che due parole sono troppe e una è poca. E’ una sconfitta pesante, però i ragazzi avevano approcciata bene questa gara: vedevo la squadra in campo motivata, poi dopo loro l’hanno sbloccata con una rete che non doveva arrivare in quel modo, che mi ha fatto imbestialire (palla persa a centrocampo ndr) e subito dopo hanno trovato il secondo gol. Non era semplice su questo campo, era difficile cercare l’episodio giusto. Episodio giusto che poi è arrivato, e lì purtroppo non siamo stati fortunati con la decisione dell’arbitro: mi riferisco al fallo di mano sulla punizione di Vogiatzis, sul 2-0 potevamo riaprirla con un rigore. Non voglio cercare alibi e non so se il braccio era largo o meno, ma può darsi pure che in altre circostanze te lo fischiano».

Colavitto guarda avanti e confida nelle capacità di reazione del gruppo. «E’ nelle difficoltà si vedono gli uomini – spiega il mister – e bisogna far vedere di che pasta siamo fatti. Il calendario dice che dobbiamo fare un derby martedì sera, non so se sia un vantaggio giocare subito ma come non abbiamo tempo noi di prepararla non hanno tempo neanche loro. Cercherò di mettere in campo l’undici migliore. Una partita da non fallire? Non dovevamo fallire neanche con il Rimini o con l’Arezzo. Questa sconfitta è pesante ma non è decisiva, con la Fermana sarà un derby, una partita dal tasso di difficoltà enorme. Dobbiamo fare in modo di portare a casa i tre punti, sapendo che non sarà semplice. La squadra mi segue? Quando vedi i ragazzi che a partita in corso cerca di produrre quello che è stato fatto in allenamento, non vedo il motivo di pensare diversamente».