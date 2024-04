Verso Ancona-Sestri Levante, l'analisi di Boscaglia: «Non abbiamo scelta, dobbiamo vincere»

Quasi un’ultima chiamata, alla quale l’Ancona è obbligata a rispondere presente. Ne sono consapevoli i giocatori, che hanno richiesto di effettuare un ritiro pre-gara, e ne è consapevole Boscaglia che ha già definito quello contro il Sestri Levante un confronto senza alternative. «Ho accolto con molto piacere la richiesta dei giocatori di effettuare il ritiro pre gara – dice il mister siciliano – e sono convinto che si tratti di un provvedimento utile solo se voluto dai ragazzi, come in questo caso. L’esperienza mi insegna che altrimenti sarebbe solo controproducente. Sono contento che abbiamo manifestato spontaneamente questa loro esigenza, vuol dire che sono perfettamente consapevoli dell’importanza della partita che dobbiamo affrontare».

«D’altronde, questa è una partita che si prepara da sola – prosegue il tecnico – e che va vinta con il cuore, con il coraggio ma anche con tecnica e tattica. Abbiamo lavorato tanto e bene, anche grazie ad una settimana in più di tempo, la disponibilità dei ragazzi c’è stata e mi sono sembrati molto concentrati. Sappiamo che dobbiamo tornare a far gol: le occasioni le abbiamo create sia con la Spal che a Pontedera, dobbiamo sfruttarle meglio. Ho detto ai ragazzi che quanto abbiamo fatto sinora non basta, e sanno che serve assolutamente dare di più. Non abbiamo tralasciato nessun particolare, però l’aspetto fondamentale è soprattutto mettere in campo la ferocia e la cattiveria agonistica necessaria per dominare l’avversario: perché non ci sono alternative, dobbiamo vincere e basta».

L’allenatore della formazione biancorossa parla anche della formazione che scenderà in campo contro i liguri, con alcune scelte obbligate legate alle defezioni. «Abbiamo diverse assenze – conferma Boscaglia – ma mi aspetto che chi va in campo dia il massimo. Saco è pronto, ha terminato il Ramadam. Anche Martina è finalmente a disposizione, D’Eramo ci può essere utile ma viene da un lungo stop, non ha più di mezzora nelle gambe».