Pontedera-Ancona, il commento di Boscaglia e Pasini e gli highlights della gara

Una delle (tante) domeniche nere in questa stagione si conclude con i tifosi presenti a Pontedera che invitano la squadra a guadagnare gli spogliatoi, senza il consueto saluto sotto il settore dei supporters dorici. E con le notizie dagli altri campi che rendono ulteriormente complicata la corsa salvezza di un’Ancona che ha a disposizione appena 270’ per provare a rimediare, ovvero a mettere in sicurezza la permanenza nella categoria che però sembra sempre più legata a doppio filo allo spareggio post regular season. Niente gol, come da tre turni a questa parte, e niente punti al “Mannucci” sebbene le occasioni per replicare all’iniziale svantaggio siano state costruite, con il cronico problema di non riuscire a sfruttarle che si è puntualmente ripresentato. E come accaduto con la Spal, rischia di presentare un conto salatissimo, al netto di una prestazione che il tecnico dei biancorossi, Boscaglia, giudica confortante.

«Sconfitta giusta? Non sono d’accordo – commenta il mister a fine gara – perché l’Ancona oggi ha tenuto il campo molto meglio del Pontedera. Abbiamo sbagliato la lettura sul gol di Angori ma poi abbiamo sempre comandato il gioco, tenuto bene il campo, creato diverse occasioni da gol. Se andiamo ad analizzare con attenzione la partita il pareggio avrebbe rispecchiato meglio l’andamento della gara, anzi se una squadra doveva vincere questa era l’Ancona. Abbiamo creato cinque palle gol nitide, purtroppo Vivoli si è superato. Sono amareggiato per il risultato ma non posso dire nulla alla mia squadra. Se contiamo i tiri in porta del Pontedera ci fermiamo a uno, più il gol del raddoppio arrivato allo scadere quando eravamo rimasti in dieci»

Sulla stessa lunghezza d’onda Pasini, difensore biancorosso schierato ancora una volta titolare, che ha tenuto il campo mettendo al servizio del pacchetto arretrato la sua esperienza. «Commentare una sconfitta è sempre complicato – spiega – lo è ancora di più quando si è creato molto senza però riuscire a finalizzare e questo la rende maggiormente difficile da digerire. Sembrano le classiche frasi di circostanza, però alla fine partite come queste sono decise da episodi: nei primi minuti abbiamo faticato a prendere le misure ad una formazione che ha una vocazione offensiva e che è anche scesa in campo con uno stato d’animo ben diverso dal nostro. Però poi siamo cresciuti, reagendo dopo il gol, senza però riuscire a pareggiare. Non va gettata la croce addosso a nessuno: la fase offensiva come quella difensiva riguarda tutta la squadra, non solo qualche giocatore. E per lo stesso motivo serve che in queste partite che mancano ognuno di noi faccia qualcosa in più».