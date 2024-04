Minuto 45: Concessi tre minuti di recupero.

Minuto 41: Quinto ammonito del match: sul taccuino dei cattivi finisce anche Sandri per un fallo su Prezioso.

Minuto 39: Altro ammonito: Cella rifila un calcione - non si capisce quanto volontario - a Pane al limite dell'area ligure e l'arbitro estrae il giallo.

Minuto 38: Trattenuta vistosa di Parlanti ai danni di Clemente, cartello giallo. Anche lui era nell'elenco dei diffidati e sarà squalificato.

Minuto 37: CLEMENTE! Provvidenziale chiusura del laterale dorico: spunto di Podda e cross in mezzo a cercare Forte il quale però viene anticipato dal 23 biancorosso a due passi da Perucchini.

Minuto 35: Si fa vedere il Sestri con una punizione dai 25 calciata da Sandri e decretata per un fallo di Martina su Podda, ma il pallone è abbondantemente fuori bersaglio.

Minuto 30: Primo "giallo" anche per l'Ancona: l'autore dell'1-1 Coli Saco ferma la ripartenza di Sandri e viene ammonito.

Percussione di Prezioso che penetra all'interno dell'area di rigore sulla sinistra, scarica al centro per Saco che devia in rete il pallone per il suo settimo gol stagionale (festeggiato rubando lo sgabello ad un fotografo ed accomodandosi davanti alla curva Nord a gustarsi i tifosi)

Minuto 27: PAREGGIO DI COLI SACO! ANCONA-SESTRI LEVANTE 1-1.

Minuto 23: Spinge l'Ancona a destra con la combinazione Prezioso-Barnabà: il cross di quest'ultimo trova sul secondo palo Giampaolo, la cui sponda trova però attento Raspa che blocca la sfera anticipando tutti.

Minuto 19: SPAGNOLI! Bel lavoro di Giampaolo sul lato corto sinistro dell'area, cross invitante per Spagnoli che stacca bene ma il suo colpo di testa finisce decisamente alto.

Minuto 18: Primo cartellino giallo del match: ammonito Troiano (che era diffidato) per un intervento in ritardo su Martina.

Minuto 12: Nello scatto che ha portato all'1-0 del Sestri, Omoregbe ha sicuramente accusato un problema muscolare ed ora si accascia a terra. Al suo posto dentro Fossati.

Distrazione clamorosa di Cella che controlla con eccessiva leggerezza il pallone, Omoregbe lo pressa e gli ruba la sfera, involandosi verso l'area e freddando Perucchini con un destro potente.

Minuto 10: GOL DI OMOREGBE: ANCONA-SESTRI LEVANTE 0-1.

Minuto 6: Padroni di casa che mantengono l'iniziativa in queste prime battute: due corner per i biancorossi, sul secondo battuto da Martina, Basso si coordina e colpisce al volo mandando però la sfera sopra la traversa.

Prima dell'avvio di gara, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana.

Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Barnabà, Cella, Pasini, Clemente, Saco, Prezioso, Basso, Martina, Giampaolo, Spagnoli. All. Boscaglia

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Mondonico, Energe, Marenco, Agyemang, D’Eramo, Pellizzari, Radicchio, Vogiatzis, Moretti.

SESTRI LEVANTE: Raspa, Podda, Oliana, Pane, Matteucci, Candiano, Parlanti, Sandri, Troiano, Omoregbe, Forte. All. Barilari

A disposizione: Balducci, Siasi, Andreis, Fossati, Regini, Vaughin, Raggio Garibaldi, Clemenza.

È un’Ancona senza alternative quella che affronterà il penultimo impegno interno di regular season al “Del Conero” contro un Sestri Levante capace di risalire la china nell’ultimo mese e di raggiungere quota 41 in classifica. I biancorossi, attualmente al diciassettesimo posto, vanno a caccia di quello che rappresenterebbe il quarto successo del 2024, dopo quelli casalinghi contro Olbia e Fermana ed il blitz sul campo del Pineto. Tre punti indispensabili anche in considerazione del fatto che la quota salvezza rischia pericolosamente di alzarsi, tenuto contro della vittoria all’ultimo secondo proprio della Fermana – al terzo centro consecutivo – ottenuta contro la Lucchese.

La novità rispetto alle attese è l’utilizzo di Barnabà al posto di un Mondonico acciaccato, ma presente in panchina al pari di Pellizzari rientrato nell’elenco dei convocati. Liguri che invece si presentano con la novità Raspa in porta per Anacoura fermo ai box al pari di Furno che è sostituito da Matteucci, e con l’iniziale rinuncia a Clemenza e Fossati, avvicendati dal muscolare Troiano che rimpolperà il centrocampo e da Omoregbe.