Ancona-Sestri Levante, gli highlights della gara ed il commento di Boscaglia: «Dedicato a Ciro»

Una vittoria nel nome di “Ciro”. Ricordato da uno striscione esposto dalla Curva Nord, Fabrizio Cirulli – uno dei volti più noti del popolo biancorosso e già tra i fondatori dello storico gruppo “The Warriors” – è stato anche menzionato dal tecnico dell’Ancona, Roberto Boscaglia, che ha voluto dedicare l’affermazione ottenuta dai dorici contro il Sestri Levante proprio al tifoso anconetano recentemente scomparso. «Questo successo è per lui – dice – e per tutti i nostri sostenitori. Ci godiamo questi tre punti, ma non abbiamo ancora realizzato da nulla e “da dietro” spingono (a rendere ancora più intricato questo finale di torneo anche l’1-0 della Vis Pesaro contro il Perugia ndr) per cui dobbiamo restare con i piedi ben saldi a terra: ci aspettano altre due finali e dobbiamo dedicarci al cento per cento a prepararle. Adesso recuperiamo Gatto, Paolucci e Cioffi. Anche Pellizzari è tornato in gruppo, Mondonico ha avuto un risentimento, non ha giocato per precauzione. Spero di averlo a disposizione».

Boscaglia parla dell’inizio difficoltoso che i suoi hanno dovuto affrontare, ma anche del piglio con cui il gruppo ha risposto dopo lo svantaggio. «Abbiamo incassato una rete nata da un infortunio – commenta il tecnico – perché il terreno era duro e Cella ha incespicato, non lo considero un errore. Subito però la squadra ha saputo reagire, ha ripreso a giocare, a creare occasioni ed ha raggiunto il pareggio. Può capitare di andare in svantaggio, ma poi c’è una partita da giocare. Stiamo lavorando anche dal punto di vista mentale e sono sorpreso di come la squadra abbia voglia di mettersi in gioco. I giocatori non vanno gestiti, vanno guidati. Bisogna trovare la chiave giusta per ognuno di loro. Con il mio staff parliamo tanto con i ragazzi, cerchiamo di capirli e di aiutarli. Del resto se siamo in questa situazione complicata vuol dire che qualche problema c’è stato».

Secondo Boscaglia, il 3-1 a Sestri si inserisce in un percorso di crescita visto anche nelle ultime due uscite, in cui i biancorossi erano stati in grado di sviluppare gioco senza però avere concretezza nei sedici metri finali. «A mio avviso la squadra si era espressa bene anche nelle due gare precedenti – conferma – ma serve dare di più soprattutto in fase realizzativa. Per cui abbiamo cambiato assetto tattico e cercato di spedire più uomini in area avversaria, e questo ci ha aiuto ad essere più concreti. Devo ringraziare i giocatori perché sono stati bravi a recepire quanto gli abbiamo chiesto. Il gol del pareggio è nato da un’incursione di Prezioso che ha pescato Saco in piena area, ma anche Basso e Giampaolo si sono avvicinati alla porta e hanno potuto calciare. Abbiamo tenuto sempre in mano il pallino del gioco ma avevamo anche un piano B da sfruttare nella ripresa in caso di necessità, poi puntualmente adottato. E poi siamo riusciti a limitare bene gli avversari: a parte il salvataggio di Barnabà e la traversa colpita con un tiro da lontano non mi ricordo altre occasioni concesse al Sestri. Dopo essere andati in vantaggio non abbiamo sofferto, e questo è un elemento importante».