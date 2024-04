Ancona, ora o mai più: biancorossi contro il Sestri Levante in una gara senza alternative alla vittoria

Quella locuzione latina “hic et nunc” rispecchia bene il momento attuale dell’Ancona. Si traduce con “qui e ora, adesso” e calza a pennello con la necessità dei biancorossi di portare a casa i tre punti contro il Sestri Levante. Come non era accaduto all’andata, quando i dorici gettarono alle ortiche un vantaggio di 2-0 facendosi raggiungere e sorpassare nella ripresa, e come Gatto e soci sono riusciti a fare appena una volta negli ultimi due mesi, in occasione del derby casalingo contro la Fermana. I sette punti in dieci incontri costituiscono un bottino magro al punto da essere, nel periodo, uno dei peggiori dell’intera LegaPro, e mal si concilia con il proposito di tagliare il traguardo salvezza senza troppi patemi. Quelli passati dal Sestri avversario di turno ad inizio torneo, cominciato con cinque k.o. nelle prime sei uscite, ma che alla luce dell’accelerazione piazzata a marzo, concluso con quattro vittorie ed un pari, sembrano solo un ricordo sbiadito.

Sarà il penultimo impegno casalingo per l’Ancona, che attenderà l’ultima giornata la visita della Lucchese e nel mezzo il derby di Pescara. Nove punti a disposizione per cercare di raddrizzare una situazione di classifica che, al momento, vede i biancorossi impantanati nella zona play-out con la prospettiva attuale di un derby-spareggio con la Vis terzultima. Senza contare una rinvigorita Fermana che ha lasciato l’ultimo gradino della graduatoria all’Olbia elevando ulteriormente la quota di punti necessaria per schivare, in caso di sedicesimo posto, lo scontro salvezza con la penultima della classe. Più volte è stato rimarcato come siano solo i dorici gli arbitri del loro destino, eppure gli incroci presentati dal calendario in questi ultimi 270’ non lasciano affatto tranquilli. Cosa che rende ancor più impellente l’esigenza di fare bottino pieno contro il Sestri. Lo merita il popolo biancorosso, lo richiede il blasone ed il patrimonio calcistico di una città in fibrillazione per l’incubo di una retrocessione. Ecco perché “qui, ora e adesso” servirà vincere. Senza alcuna deroga.

Le probabili formazioni

Mister Boscaglia si troverà con un centrocampo “azzoppato” dalle squalifiche, in considerazione degli stop di Gatto, Paolucci e Cioffi (quest’ultimo ultimamente schierato in posizione più arretrata rispetto alle prime uscite stagionali). L’allenatore biancorosso ritroverà però Saco dal primo minuto, affiancato da Prezioso e con ogni probabilità da Basso avanti nel ballottaggio con Vogiatzis e D’Eramo. Soliti dubbi sui binari laterali con il duello Clemente-Barnabà a destra ed a sinistra Agyemang il quale potrebbe avere una nuova chance dall’inizio in considerazione delle condizioni fisiche non perfette di Martina. Meno incertezze in difesa, che sarà composta da Cella, Mondonico e Pasini a protezione di Perucchini, ed in attacco, dove Spagnoli dovrebbe essere affiancato nuovamente da Giampaolo.

La squadra ligure si presenterà al “Del Conero” priva di Gala, fermato da una lesione al menisco riscontrata nel corso degli esami strumentali: probabile quindi che a guidare il tridente offensivo – nel quale il diciannovenne scuola Milan ultimamente aveva trovato maggiore spazio – sarà ancora il capocannoniere Riccardo Forte (12 centri in stagione) con il supporto di Clemenza e Fossati. A centrocampo spazio ancora a Parlanti, Candiano e Sandri, con l’alternativa costituita da Raggio Garibaldi impiegato per necessità anche nel reparto arretrato. Dove, invece, tornerà Oliana dopo la squalifica al fianco di capitan Pane a guidare la difesa, che si completerà con Podda a destra e Matteucci a sinistra, qualora non andasse a buon fine il recupero di Furno.

Ancona-Sestri Levante, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Sestri Levante, in programma domenica 14 aprile allo stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 16.15, e valevole per la trentaseiesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Mario Perri di Roma 1, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Elia Tini Brunozzi di Foligno e Matteo Nigri di Trieste. Quarto ufficiale: Gerardo Simone Caruso di Tivoli.