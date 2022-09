Ancona Respect, settembre al via con amichevoli ed open days

Domenica mattina all’insegna del test in famiglia per l’Ancona Respect, alle prese con la preparazione che avrà come conclusione l’inizio degli impegni agonistici. La Prima Squadra in maglia rossa e la Under17 in maglia blu, sono quindi scese in campo ufficialmente al Dorico dopo la pausa estiva. La partita si è conclusa con il risultato di 6-3 per la formazione militante nel campionato regionale di Eccellenza, andata a segno con le doppiette di Gladis Mbachukwu e Teresa Campanella e le reti di Arianna Felicioni e Veronica Antonucci, mentre l’Under 17 è andata a bersaglio due volte con Yasmin Mekkaoui e con Yasmine Irhoudane. Riscontri interessanti quelli arrivati a beneficio dello staff tecnico, anche in considerazione dei carichi di lavoro importanti messi sulle gambe delle atlete nel corso degli ultimi giorni. Prossimi appuntamenti l’allenamento congiunto dell’Under 17 con la Jesina - in programma giovedì – mentre sabato la prima squadra si misurerà con l’Under 19 di San Marino.

Inoltre, il club biancorosso rende noto che per tutto il mese di settembre allo stadio Dorico saranno attivi gli open day, iniziativa volta ad avvicinare ragazze di tutte le età al calcio femminile. Martedì e giovedì dalle 17 alle 18.30 ci saranno i gruppi dell’Under 8, dell’Under 10 e dell’Under 12 (questi ultimi due parteciperanno al campionato regionale di categoria). Il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20 ed il venerdì dalle 17 alle 18.30 sarà la volta dei gruppi dell’Under 15 e dell’Under 17, mentre martedì, giovedì e venerdì in orario serale si potrà assistere ed eventualmente partecipare alle sedute di allenamento della prima squadra, che parteciperà al campionato regionale di Eccellenza (le partite si giocano domenica alle ore 11) per cui saranno prese in esame ragazze nate almeno nell’anno 2005. Per ulteriori informazioni è possibile visitare l’account social del club su Facebook, o anche mandare una mail all’indirizzo anconarespect@gmail.com o contattare la società al numero di telefono 340-9908585.