Ancona Respect, a Pagliare contro la Samb nella Summer End Cup

Ancona Respect protagonista ieri sul campo di Pagliare del Tronto. La formazione dorica ha partecipato ad una iniziativa ideata dalla Real Eagles Virtus Pagliare, che ha organizzato la prima edizione della Summer End Cup. Sul rettangolo di gioco sono scese l’Ancona Respect e Sambenedettese, invitate per divulgare il calcio femminile in questa zona. Calorosa accoglienza e un bell’impianto hanno fatto da cornice ad una causa, quella del calcio femminile, particolarmente sentita dal sodalizio biancorosso

Dal punto di vista tecnico, nel primo tempo è scesa in campo la formazione Under 17: una buona sgambatura con interessanti trame di gioco sviluppate nell’arco dei trenta minuti, che si sono conclusi col risultato di 2-0 per la Sanbenedettese. Nei secondi 30 minuti è scesa in campo la prima squadra, fortemente rimaneggiata e con quattro elementi della squadra Under 17 restati quindi in campo anche per la seconda metà di gara. La seconda frazione si è conclusa con il punteggio di 1-1, la rete biancorossa è stata messa a segno dal neo acquisto Teresa Campanella, proveniente dalla Recanatese.

Da martedì 30, al “Dorico”, riprende la preparazione dell’Under 17 e della prima squadra. Per tutte le altre categorie si riparte il 6 settembre con una settimana di Open day. Per chi fosse interessato, informazioni e dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook del club oppure chiamando il numero 340-9908585.