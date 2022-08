Ancona Respect premiata: primo posto nella Coppa Disciplina

Rispetto, anzi “Respect”, non solo come parte integrante del nome, ma anche solido basamento su cui erigere tutta l’attività sportiva che ha fatto dell’inclusione, della socialità e del divertimento coniugato all’attività agonistico un vero faro. Per questo motivo l’award assegnato all’Ancona Respect da parte del Comitato Regionale marchigiano, in qualità di squadra vincitrice della Coppa Disciplina 2021/2022 nel campionato di Eccellenza femminile, è un riconoscimento che assume un valore speciale, un premio ad un gruppo di ragazze e ad un sodalizio che hanno saputo mettere in pratica sul campo di gioco quella lealtà sportiva e correttezza che da sempre hanno disciplinato l’attività del club biancorosso.

«Una vittoria, quella nella Coppa Disciplina, che ci riempie di gioia – afferma Alessio Abram, uno dei pilastri della società dorica nonché tecnico della squadra Under 15 – che arriva al termine di un torneo che peraltro ci ha visto protagonisti, con il terzo posto finale in un’Eccellenza femminile che negli ultimi anni è cresciuta molto di livello. Al di là del discorso legato ad ammonizioni ed espulsioni, una componente che rientra nella logica del calcio giocato, ci piace sottolineare come nell’arco del campionato non ci siano stati procedimenti disciplinari a carico di nostre tesserate e di dirigenti, motivo di orgoglio che va al di là dei risultati ottenuti sul campo. Ed abbiamo fatto il bis nella Coppa Disciplina anche con l’Under 15, che ha preso parte alla fase del Campionato Nazionale di categoria: il Comitato Regionale abruzzese non ha ancora ratificato la graduatoria, ma siamo in vetta con la Jesina».

Si avvicina nel frattempo il momento della ripresa: ripartenza il 22 con l’Under 17, a seguire sarà la volta della prima squadra, in campo inizialmente a Posatora per poi dal 6 settembre proseguire allo stadio “Dorico”.

«C’è sicuramente tanta voglia di riprendere – prosegue Abram – per proseguire in quel percorso di crescita che abbiamo intrapreso con tante ragazze che hanno fatto notevoli passi in avanti. Personalmente passerò ad occuparmi dell’Under 17 insieme a molte delle giocatrici che ho guidato la stagione passata nell’Under 15. Una nuova sfida, che presenta difficoltà maggiori, ma anche estremamente stimolante. E restiamo alla ricerca di ragazze che abbiamo voglia, anche senza esperienza pregressa nella disciplina, di mettersi alla prova e venire ad allenarsi con noi per divertirsi. Per ulteriori informazioni ed adesioni c’è la nostra pagina Facebook e l’infoline 340-9908585».