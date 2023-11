Ancona-Recanatese, gli highlights ed il commento di Colavitto: «Prestazione e tre punti, bene così»

Una settimana cominciata con l’amaro in bocca dopo il k.o. di Sassari, proseguita tenendo sott’occhio il termometro («Ho guidato i ragazzi con la febbre a 38, quindi non ero al cento per cento, ma ciò non ha minimamente intaccato l’entusiasmo del gruppo») e conclusa con un’affermazione bella e importante. E’ un Gianluca Colavitto che si concede qualche sorriso in conferenza stampa e fa i complimenti al gruppo, solido e unito nel lottare per portare a casa tre punti che rilanciano l’Ancona e soddisfano il pubblico del “Del Conero”.

«E’ stata una bella partita – dice il tecnico biancorosso – e mi è piaciuto molto il primo tempo, pur avendo regalato tre situazioni che ci potevano costare caro. Ho visto una squadra che si sta applicando, che sta cercando di riprodurre ciò che si fa in allenamento e che lavora con tanta applicazione, a cui va pubblicamente il mio ringraziamento. Oggi c’è stata la prestazione, ma soprattutto sono arrivati i tre punti, che erano fondamentali. In settimana avevamo studiato bene la Recanatese, volevamo che il nostro centrocampo soffocasse la loro linea difensiva e lo abbiamo fatto bene, ed anche i subentrati hanno fornito un contributo prezioso, dando il massimo per questi colori. Queste sono partite che possono essere riaperte anche sul 2-0: le gare non sono mai chiuse, avremmo potuto sfruttare meglio qualche ripartenza, ma l’importante era vincere per lavorare meglio».

L’allenatore dei dorici parla anche dell’euforia generata dalle tre affermazioni consecutive in casa e dell’immediato futuro, con la sagoma della Spal comincia già a delinearsi all’orizzonte. «E’ giusto che la gente si entusiasmi – commenta Colavitto – ma bisogna essere consapevoli che stiamo lavorando con un gruppo giovane, non si possono creare illusioni, perché è un attimo passare dall’essere un bravo allenatore ad uno scarso. Tre vittorie su tre in casa? Mi auguro che il Del Conero torni ad essere il nostro fortino, deve essere così fino a maggio. La sconfitta di Sassari ci ha fatto migliorare e di questo sono contento, così come sono contento dei rientri di Cioffi e Peli. Ora giocheremo a Ferrara: andremo in uno stadio di blasone, presentarci là con una vittoria in tasca è sicuramente importante».