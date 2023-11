Verso Ancona-Perugia, l'analisi di Colavitto: «Servirà una gara umile»

Perugia, Torres e Recanatese, ovvero quel terzetto che – al momento – tra prestazioni convincenti e continuità di risultati si sta ritagliando un ruolo di primo piano nel Girone B. E saranno anche le prossime tre avversarie dei dorici, a partire dagli umbri che tra vittorie e pareggi hanno portato la striscia positiva di risultati a quota 12, contando sia il campionato che la Coppa Italia. «Abbiamo avuto un’intera settimana per prepararci – dice il tecnico biancorosso – e sono contento dell’applicazione dei miei calciatori che hanno svolto ogni allenamento con la giusta attenzione. Rivedendo la partita di Fermo mi sono reso conto che forse sono stato anche troppo severo con i miei. In questi giorni ho puntato il dito sul problema di mantenere ordine in campo. Noi lavoriamo di reparto, quindi è molto importante riuscire a mantenere un assetto ordinato. Il Perugia è una squadra molto forte, può contare su calciatori che giocavano in serie B sino a pochi mesi fa: noi la affrontiamo in un momento nel quale stiamo acquisendo dei concetti nuovi».

«Ho avuto la fortuna di aver avuto con me Francesco Mezzoni ed Edoardo Iannoni – commenta Colavitto – ed entrambi sono atleti di grande gamba. Sono felice di rivederli e auguro loro di crescere ancora ed andare oltre la Lega Pro. Però spero che almeno questa volta stecchino qualcosa, che siano un po’ meno solari del solito. Il Perugia ha un motore importante, dispone di tanti calciatori di spessore abituati a duellare in serie B. Per questo motivo dobbiamo disputare una gara umile, lavorando più sulla palla e sul compagno piuttosto che sul singolo avversario. Dovremo cercare di mettere in campo la mia idea di calcio – conclude l’allenatore – privilegiando un assetto basato più sul collettivo che sull’uno contro uno».