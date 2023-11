L'Ancona di Colavitto al "crash-test": al Del Conero sbarca l'imbattuto Perugia

Per l’’Ancona di Colavitto arriva il “crash-test”. Dopo la convincente affermazione casalinga contro l’Arezzo ed il pareggio nel derby di Fermo, i biancorossi attendono una delle big dell’intera Lega Pro. Lo dice la classifica, che vede il Perugia sul gradino più basso del podio, ed anche il filotto di dodici risultati utili consecutivi inanellati dagli umbri dall’inizio della stagione: cinque vittorie e sei pareggi, più il 3-1 sul campo del Monterosi nel primo turno di Coppa Italia, che fanno del Grifo l’unica formazione di Lega Pro – in compagnia di Padova nel Girone A e della capolista Torres nel B – a non aver mai fatti i conti con una battuta d’arresto tra campionato e coppa. E’ la gara che, in soldoni, fornirà l’effettiva consistenza di quest’Ancona passata di mano da Donadel al mister campano, un banco di prova severo che richiamerà pubblico ed entusiasmo e che permetterà di capire se ci potranno essere le basi per inserirsi nel gruppone che sgomita per una posizione nei quartieri nobili della graduatoria.

Colavitto deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: sicuri Perucchini tra i pali e la coppia centrale difensiva formata da Cella e Pellizzari, mentre come esterni bassi Martina dovrebbe scalzare Agyemang e sinistra e Clemente duella con Barnabà per il posto a destra. A centrocampo non mancheranno Gatto e Paolucci, affiancati da Nador favorito su Coli Saco, mentre in avanti potrebbe avere una chance Peli a discapito di Energe nel settore destro del fronte offensivo, che si completerà con Spagnoli ed Cioffi.

La formazione umbra ripartirà dal portiere lituano Adamonis, che ha smaltito l’attacco influenzale che lo ha colpito e dovrebbe pertanto spingere verso la panchina Furlan. Conferme per la difesa a quattro con Vulikic-Angella colonne centrali e la coppia Paz-Bozzolan favorita nel ballottaggio con Mezzoni e Cancellieri per presidiare le fasce. Pacchetto di mischia definito con Iannoni, Bartolomei e Kouan, più Santoro ad inventare tra le linee a supporto del tandem Seghetti-Cudrig: il primo non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti, il secondo è stato rilanciato dal 1’ nell’ultima vittoria contro l’Entella, ma per entrambi sono contemplabili le alternative costituite da Vasquez e Matos. In caso di 4-3-3, sarebbe invece Lisi ad agire da esterno offensivo sul versante mancino.

I precedenti

Le tinte biancorosse dei dorici sono predominanti rispetto a quelle umbre nei confronti disputati in riva all’Adriatico, dove le due formazioni si sono incrociate 26 volte, menzionando anche i tornei inferiori alla terza serie. L’Ancona è imbattuta nei primi due campionati: reti inviolate nel confronto della stagione 2003/2004 in Serie A , tre successi ed un pari nel torneo cadetto, mentre in Serie C le uniche affermazioni del Grifo risalgono alla stagione 1959/60 (2-0 con reti di Magni e Moretti) e nel 1962/63 (2-1 con la doppietta di Ilario Castagner, poi divenuto tecnico). Da allora, la striscia di imbattibilità del cavaliere armato si è dilatata fino a contare quindici gare senza mai perdere, che salgono a sedici menzionando l’1-0 con cui nell’agosto del 2019 i dorici piegarono i perugini nel primo turno di Coppa Italia, grazie alla rete in apertura di Mastronunzio. Per scovare l’ultimo testa a testa in campionato, serve risalire alla storica semifinale di play-off di C della primavera 2008: dopo la sconfitta 3-1 al “Curi”, l’Ancona passò il turno grazie al 2-0 nel return-match davanti ai suoi tifosi, preludio alla finale vinta col Taranto che spalancò le porte alla Serie B.

Ancona-Perugia, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Perugia, in programma domenica 5 novembre settembre allo Stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 20.45, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, assistito da Matteo Paggiola di Legnago e Paolo Tomasi di Schio. Quarto ufficiale: Juri Gallorini di Arezzo.