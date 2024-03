Le ultime su Ancona-Fermana: le parole di Colavitto e le info sulla viabilità

La trentesima giornata del Girone B di LegPro propone il derby numero 7 nei “pro” tra Fermana ed Ancona, con i biancorossi avanti per due affermazioni (l’ultima centrata lo scorso torneo) contro un unico successo dei canarini che prese forma nella Serie C 2021/2022. Ma è anche una partita che i dorici sono chiamati a vincere, senza se e senza ma, in considerazione di un trend oltremodo negativo, di una classifica che porta in dote più di una preoccupazione e anche dei malumori tra i tifosi generati dalle ultime prestazioni offerte. «Tutte le partite non si devono fallire – precisa il tecnico della squadra dorica, Gianluca Colavitto – ed anche contro il Cesena non dovevamo fallire, se la squadra pensa minimamente che giochiamo contro l’ultima in classifica e quindi sia facile, vuol dire che non abbiamo capito nulla. Come ben sapete non firmo mai per il pareggio, ogni partita è una partita da tripla come hanno dimostrato le gare in questo girone».

L’allenatore dell’Ancona analizza anche ciò che dovrà cambiare rispetto alle gare. «Ovviamente mi auguro di non prendere gol, ma se anche lo dovessimo subire, certamente qualcosa deve cambiare nella testa dei ragazzi rispetto a quello che abbiamo fatto vedere fino adesso. Anche su questo abbiamo parlato ed il mio auspicio è che ci siano le risposte giuste. L’anniversario dell’Ancona? Penso che il grande stimolo per il gruppo dev’essere quello di tornare a festeggiare una vittoria, ed è una cosa che vale indipendentemente dai 119 anni di storia del club».

Le modifiche alla viabilità

In occasione della partita, dalle ore 18,30 fino al completo deflusso del traffico sono previste alcune modifiche alla viabilità dovute a motivi di ordine pubblico:

• Per i tifosi locali l'accesso allo stadio “Del Conero” è dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale Cameranense.

• L'accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti

• Per i tifosi locali che provengono da sud, l'accesso sarà interrotto all'altezza dell'arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense

• Non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l'accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno