"Tommy" è tornato: convocato per la prova di Coppa del Mondo di scherma in Giappone

“Tommy” è tornato. Tommaso Marini ha affidato al suo profilo Instagram pensieri e parole in vista del suo imminente ritorno in pedana, previsto per la gara di Coppa del Mondo in Giappone, che lo vedrà per la prima volta all’opera da campione iridato. Sono passati oltre quattro mesi dall’assalto per l’oro nel fioretto maschile, che lo ha visto piegare all’Allianz MiCo di Milano l’americano Nick Itkin, mettendosi al collo la medaglia più pregiata. Quindi, quell’operazione alla spalla non più rimandabile, con l’intervento effettuato presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo a Bologna, eseguito dal professor Giuseppe Porcellini e la sua equipe, a cui ha fatto seguito la lunga riabilitazione.

«Pensavo fosse difficile ma non così tanto – dice Tommy – sono stati quattro mesi davvero duri. I dolori post intervento mi hanno tenuto sveglio intere nottate, nottate pesanti e piene di pensieri. La riabilitazione, sicuramente la parte più difficile e dolorosa, mi ha accompagnato in questi mesi, sono stati giorni pieni di up and down...dei giorni facevo progressi altri tornavo indietro, accompagnati sempre dagli stessi pensieri. In questi ultimi giorni ho iniziato a tirare, non immaginate la felicità, ma una felicità accompagnati sempre dagli stessi pensieri: quanto mi ci vorrà a tornare come prima? Quanto ci vorrà per ritrovare tutte le sensazioni che avevo a luglio, sensazioni che mi hanno fatto vincere un mondiale...ritornerò mai come prima?».

Ma il momento tanto atteso è tornato. Con un mese di anticipo rispetto alla tabella di marcia, che aveva previsto un rientro ad inizio 2024 per preparare la seconda parte di stagione, che lo avrebbe traghettato verso i tanti attesi Giochi Olimpici di Parigi. Il suo nome figura infatti tra i convocati azzurri per la prova nipponica di Coppa del Mondo di fioretto. «Però voglio correggermi – dice Marini precisando – perché i pensieri “erano” quelli...Oggi penso solo che non vedo l’ora di partire per la gara di coppa del mondo in Giappone della prossima settimana, e iniziare il prossimo passo “riabilitativo” nel ricercare le mie vecchie sensazioni, senza pressioni e senza fretta pensando come sempre a divertirmi».

Quindi, la lunga serie di ringraziamenti. «Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato e che continueranno a farlo perché ci siamo quasi ma ancora non abbiamo terminato l’opera. Grazie ad Alessandro per la fisioterapia in acqua e ad Andrea per la fisioterapia a secco, a tutto lo staff della nazionale, ma in particolare Sara e Valeria che penso non finirò mai di ringraziare in generale. Grazie al dott. Giuseppe Porcellini ed a tutto il suo staff, al Coni, a Stefano Cerioni, a Maria Elena Proietti ed Annalisa Coltorti per non avermi mai fatto sentire solo e per avere così tanta pazienza con me. E un grazie va a tutte quelle persone che mi hanno dimostrato affetto».