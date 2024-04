Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona vince gara 1 delle semifinali playoff contro Torino

SENIGALLIA – Una super Cosma Vela si aggiudica gara1 di semifinale playoff superando l’Aquatica Torino per 17-12. Concentrata e determinata, attenta in difesa quanto in ripartenza, pronta a sfruttare le sue armi migliori e i terminali come Altamura e Monterubbianesi, quattro gol ciascuna: così la Cosma si presenta al primo esame di playoff e lo supera a pieni voti, toccando il +8 in un paio di circostanze prima di chiudere con cinque lunghezze di vantaggio sulle coriacee torinesi. La Cosma parte subito forte, due tempi con il piede pigiato sull’acceleratore, segnano subito Altamura e Bartocci, accorcia Cavallini, realizza Olivieri, risponde Telypko, quindi su rigore ancora Altamura per il 4-2 del primo intervallo. Tanta Vela anche nel secondo tempo dove segna subito l’Aquatica con D’Amico, poi il break dorico firmato da Quattrini, Altamura, Bartocci, Consolani e su rigore di nuovo Altamura, per il 9-3 (+6), prima del gol di Brusco in superiorità che chiude il secondo tempo sul 9-4.

La Cosma resta concentrata e prosegue la sua corsa nel terzo tempo con tre reti di Monterubbianesi, la terza in superiorità numerica (12-4), Torino risponde con Brusco, poi in superiorità realizza Bersacchia, infine il gol ancora di Brusco, per il 13-6 all’ultimo intervallo. Nell’ultimo tempo coach Pace dà spazio a tutte le ragazze a disposizione e Torino recupera: segnano Telypko in superiorità, rispondono Kiss e Monterubbianesi per le doriche, poi ancora Telypko e in superiorità Capello e poi Mini su rigore (15-10), la Cosma replica con Bartocci su rigore, di là risponde D’amico, poi segna Kiss e, infine, ancora Telypko a risultato acquisito per le doriche. Gara2 in programma a Torino domenica prossima.