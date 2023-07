Chi è Tommaso Marini, il nuovo campione mondiale di scherma

E’ il nuovo Campione del Mondo di fioretto, Tommaso Marini. Ed è un po’ come la sua lama che tocca l’avversario. Che affonda dritta, che para di tasto e di picco e risponde senza fronzoli, o sovrastrutture di sorta. Maturo, più di quanto non dica la sua carta d’identità che il riporta il 17 aprile 2000 alla voce data di nascita, per merito anche di quello sport che ha sempre praticato e che lo spinge quotidianamente a dare tutto se stesso, e che lo ha posizionato in quel gruppo elitario, composto da campioni in grado riempire di medaglie le bacheche e rappresentare un esempio per tanti giovanissimi che si avvicinano alla disciplina. Riflessivo, una volta sceso da quella pedana dove invece sprigiona energia ed istinto, oltre a tanto talento che gli è stato sempre riconosciuto e che è deflagrato a suon di risultati internazionali. Ed anche “Trendy”, nel suo look che lo contraddistingue nella quotidianità ma anche negli assalti, frutto di una passione per il settore della moda dove i suoi genitori hanno sempre lavorato: dalle fasciature colorate ai braccialetti (come quello portafortuna acquistato a Il Cairo a febbraio), per passare agli anelli - che non porta nella mano armata – ed agli orecchini.

Ma mamma Anna e papà Stefano hanno saputo trasmettere a “Tommy” anche la passione per lo sport. Dagli inizi a cavallo, al nuoto praticato per potenziare la cassa toracica, passando per il karate. Quindi l’approdo alla scherma, ed è stato amore a prima vista. Non ancora sedicenne arrivano i primi feedback confortanti a livello italiano, con il successo a Montecatini Terme nella seconda prova nazionale Cadetti, a cui farà seguito la convocazione in nazionale ed il bronzo iridato a Bourges2016 ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani, categoria che dodici mesi più tardi lo vedrà issarsi a Plovdiv sul gradino più alto del podio continentale. L’inserimento del “PlanetMarini” (citando testualmente il suo profilo Instagram ufficiale) nel sistema solare schermistico è rapido e foriero di soddisfazioni, che prendono forma con le prime affermazioni in Coppa del Mondo. Il “big bang” di Tommy è storia recente: in tredici mesi oro con l’Italia e argento nell’individuale agli Europei turchi di Adalia, risultato bissato un mese più tardi ai Mondiali de Il Cairo, con il secondo posto convertito in primo nella kermesse iridata di Milano che lo ha piazzato lassù, sul tetto del Mondo.

Il futuro di Marini, campione delle Fiamme oro legato alla “sua” Ancona e capace di portare avanti la tradizione vincente del Club Scherma Jesi (città dove attualmente vive), è ancora da scrivere. Alle porte un’operazione alla spalla, per un problema che lo ha obbligato ad un impiego solo part-time agli ultimi Giochi Europei, nell’agenda gli studi universitari nella facoltà di Scienze sociali per la cooperazione internazionale e gli enti no profit, e nel calendario qualche viaggio che non sia però legato ad impegni sportivi, ad assecondare la sua comprensibile voglia di divertirsi e visitare posti nuovi. E sullo sfondo, la pedana di Parigi 2024: con la musica tecno nelle cuffie prima di indossare la maschera e sentire quel solito “En Garde-Pret-Allez” che fa scattare in avanti quei 194 centimetri di classe, di determinazione, di sana follia. Con la voglia di ascoltare ancora, come a Milano, quell’inno nazionale che risuona, che accompagna le premiazioni, a celebrare un successo che inorgoglirà ancora Ancona, Jesi e l’Italia.