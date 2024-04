Conero Running, la carica dei...1149: vincono Fabio Ercoli, Silvia Luna e la solidarietà al "Salesi"

NUMANA – Fabio Ercoli del GS Lucchese ha vinto la Conero Running 2024 con il tempo di 1.11’44’’ precedendo Youness Zitouni dell’Osteria dei Podisti e il fratello Marco Ercoli. Nella gara femminile ha vinto Silvia Luna del Grottini Team con il tempo di 1.22.39 davanti a Federica Moroni e Grazia Razzano. Questo il risultato sportivo dell’evento che ha visto al via 1.149 runners iscritti di cui 600 alla mezza maratona e gli altri tra Conero Ten (10 km) e Mini Conero (4 km). «Una bellissima giornata di sole dopo giorni con tanta pioggia, che forse hanno dissuaso alcuni a partecipare, ma ci godiamo i tanti fondi raccolti per la Fondazione Salesi i cui progetti meritori necessitano di tutto il nostro sostegno», ha detto Andrea Carpineti, vicepresidente del Grottini Team Recanati sul palco delle premiazioni con il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini il Presidente del Parco del Conero Luigi Conte e tanti amici a partire da Laura Mazzanti, Direttore della Fondazione Salesi Onlus, che con le sue numerose attività e i progetti contribuisce a sostenere il livello di eccellenza raggiunto al Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

«Come al solito il ringraziamento va, oltre che a tutto il Grottini Team, anche agli splendidi volontari che mettono a disposizione tempo, impegno ed energie per realizzare un evento di riferimento come questo” – ha aggiunto Carpineti. Grazie speciale al Comune di Numana e alla partnership di Regione Marche, Comuni di Loreto, Recanati e Porto Recanati, Coni Marche, Parco del Conero, Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, Rotary 25-35. Il ringraziamento va anche alle aziende che ci sono vicine e credono nel valore di associare il proprio marchio alla Conero Running». Gli iscritti sono giunti da ogni parte d’Italia per un appuntamento ormai classico che ha consentito a tanti partecipanti di fare qualche giorno di vacanza tra le bellezze del Conero approfittando del lungo ponte. Gran parte della corsa si è svolta all’interno del Parco del Conero, il cui presidente Luigi Conte ha invitato tutti «a tornare ancora per le vacanze e a non limitarsi solo a godere delle spiagge e del mare ma a fruire dei sentieri e a godersi la natura».

La gara con partenza e arrivo a Numana ha percorso tutto il lungomare fino a Porto Recanati e ritorno con arrivo all’interno del Porto di Numana. Conero Running ha vinto ancora una volta anche la gara della solidarietà che ha portato a devolvere un euro della quota di iscrizione alle differenti gare che i partecipanti sono stati chiamati a versare, a sostegno della struttura pediatrica dorica e dei suoi progetti. Il delfino “Salesino” è stata la mascotte della Conero Running accogliendo sul percorso i partecipanti di tutte le età. La partenza dei runners è stata preceduta anche dalla partecipazione degli Insuperabily di Giulia by Orizzonte Autonomia Onlus. I sorrisi, la gioia hanno vinto sulla fatica e sul sudore e, come al solito, l’impegno è ritrovarsi ancora una volta alla Conero Running: c’è un anno di tempo per prepararsi.